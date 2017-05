As Dez Mais

Sexta-feira, 19 de maio de 2017.

Primeira:

Tem política rasteira no Caso André Puccinelli. Adversários armaram uma “esparrela” para tentar fazê-lo desistir da candidatura, mas algo saiu errado. André continua candidatíssimo e vai enfrentar os “tucanos” em 2018 de peito aberto.

Segunda:

O Partido Progressista deverá mesmo mudar de mãos. Sai Bernal e entra Antonio Cruz. As ‘bernaldetes’ estão pulando para ver se seguram o partido, mas dizem que o martelo no nome do futuro novo presidente deverá ser batido semana que vem.

Terceira:

Entrevistado nesta manhã em meu programa da Difusora, o secretário municipal da SEDESC Luiz Fernando Buainaim, reconheceu que o ‘Porto Seco’, que está abandonado há quatro anos, deverá ser a ‘cereja do bolo’ da atual administração. Já estão trabalhando no sentido de torná-lo realidade.

Quarta:

O governador reconheceu publicamente que está cometendo crimes de ‘improbidade administrativa’ e de ‘prevaricação’. Está pegando dinheiro do ‘Fundo Previdenciário’ e usando para pagar salários e fornecedores. Isso num Estado onde exista Tribunal de Contas funcionando, dá afastamento do governante.

Quinta:

O presidente da Câmara Municipal Ver. João Rocha (PSDB), esteve reunido com vereadores de Câmaras do interior, para discutir a paralisação de obras da CCR MSVia. A permanecer a paralisação das obras, essas cidades deverão requerer que cessem as cobranças de pedágios.

Sexta:

A “Regulação” da Secretaria Municipal de Saúde não funciona e tem “esquema”. Tem privilegiado o envio de pacientes “aquém do necessário” para a Santa Casa, deixando sobrar vagas de atendimento noutros hospitais, entre eles o Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Prejudicam pacientes e o município que se endivida sem necessidade. Dizem que tem gente se enchendo de dinheiro com essa mecânica desonesta que ao invés de regular, desregula.

Sétima:

Temer não deve cair. Essa é a previsão de especialistas. O “flagrante” armado pelo dono do JBS para tentar aprovar uma ‘delação premiada’, juridicamente não tem valor algum. Temer, que é Doutor em Direito Constitucional, foi ‘pra cima’ da armação. O Brasil segue sangrando.

Oitava:

Nos Estados Unidos a “coisa” não está diferente da do Brasil. Donald Trump está com a ‘língua de fora’ com as pegadas da imprensa e da justiça. Dizem que caminha celeremente para um “impeachment”.

Nona:

Sem equipe para fazer asfalto o Exército resolveu parar as obras de recapeamento em Campo Grande, dando assim uma ‘feia’ demonstração de incompetência. Aquela boa fama de obra feita pelo Exército virou passado.

Décima:

Num país sério, os donos do JBS já estariam na cadeia. Os “açougueiros” que viraram o maior grupo industrial de alimentos do mundo, cresceu com os bilhões do BNDES, e agora quer destruir a República como se fossem o “crem de la crem”. Falar grosso e fazer cortesia com chapéu alheio desse jeito é muito fácil.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários