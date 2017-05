As Dez Mais

Segunda-feira, 29 de maio de 2017.

PRIMEIRA:

Amanhã às 8 horas da manhã, quando terminar o programa ‘Boca do Povo’ a super Rádio DIFUSORA AM-1240KHz, se despede das ONDAS MÉDIAS. Voltará ao “Ar” dia 1º de Junho (Quinta-feira) operando em 101.9 MGz em Freqüência Modulada (FM). Inaugurada em 1939 quando Campo Grande tinha apenas 30 mil habitantes, a Difusora é a primeira rádio do Centro-Oeste e a 3ª mais antiga do Brasil.

SEGUNDA:

Ontem o “Fantástico” da Rede Globo arrebentou a ‘boca do balão’. Publicou a corrupção endêmica do atual governo estadual com o governador “defendendo” seus amigos queridos. Eu sempre disse pro Azambuja que “Seus amigos iriam traído-lo e acabar com seu governo”, mas ele nunca acreditou, e deixou que Sérgio de Paula seu fiel escudeiro, comandasse o maior antro de corrupção dentro da Secretaria de Fazenda. Como o esperto acaba caindo em suas próprias espertezas, eis aí o resultado.

TERCEIRA:

Envergonhado com o noticiário que o envolve diretamente em corrupção, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ainda não foi hoje à Governadoria. Dizem que desde ontem ele está com seu sistema nervoso abalado e tomado por um desarranjo intestinal. Dizem que o pior ainda está por vir.

QUARTA:

O caso de ontem denunciado pelo “Fantástico” fecha a denúncia da revista ‘Boca do Povo’ que publicou o “PICANHAGATE”. Engraçado que hoje nenhum dos jornais impressos trazem nada sobre o assunto. Um deles traz uma página de propaganda do Governo. A própria TV-Morena que recebeu no mês passado R$ 600 mil de propaganda do Azambuja (PSDB), esqueceu o assunto em seu noticiário matinal.

QUINTA:

Sérgio de Paula está apontado como o “Lugar Tenente” da corrupção reinante no Governo do Estado. Ele é o “cérebro” do Azambuja. Tão logo saíram os primeiros rumores da delação premiada da JBS, Reinaldo se reuniu com deputados na Assembléia Legislativa tendo Sérgio de Paula, mesmo afastado da Casa Civil, participado da reunião e sentado na ponta da mesa como se ainda fosse autoridade.

SEXTA:

Amanhã será operado no Hospital do Câncer Alfredo Abrão o Sr. Antonio Medina que por quase dois anos andou atrás de uma reversão de colostomia no Hospital Regional, administrado pela Secretaria de Saúde do Estado. Sarou de um câncer de intestino e corria o risco de morrer por falta da cirurgia reversiva. O Governo do Estado não tinha dinheiro para comprar um “grampeador”.

SÉTIMA:

Choramingando de não ter dinheiro, mas mergulhado em corrupção, o governo do Azambuja (PSDB), gastou no ano passado com a empresa ARENA VIP quase “meio milhão” em lanchinhos, canapés e coffee-breaks. Deu quase meio milhão para a Festa de Anastácio gastar a grana em “três” dias. Essa má administração é que acabou levando o atual Governo ao descrédito e à derrota.

OITAVA:

Sabem que é o tal ‘Polaco’ gravado pelo ‘Fantástico’ recebendo propina do Curtume Berger?. É sócio do Zelito Ribeiro, lotado na Casa Civil do Estado, em um escritório de compra de gado em Aquidauana. E Zelito é irmão de Odilon Ribeiro, prefeito eleito por Azambuja em Aquidauana. Eles são citados na delação premiada do JBS como fornecedores de “notas falsas” para que o Frigorífico Buriti lavasse 12 milhões de reais para o Governador.

NONA:

Avião bimotor que caiu ontem em Coxim matou o empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos (47), e seu piloto Fábio Pinho. O avião estava a caminho da fazenda em Porto Esperidião e pode ter sofrido ‘pane seca’. Antes de tocar no solo o avião bateu numa árvore, pilonou e ficou aos pedaços. Os passageiros morreram na hora.

DÉCIMA:

Quem está numa alegria contagiante é a galera corinthiana. Ontem o ‘Timão’ deu de 1 a zero no Atlético, em Goiânia. Gol do Rodriguinho. Na Fórmula 1 deu dobradinha da Ferrari – Vetel e Kimi Raikonen, em Mônaco. O Santos caiu diante do Cruzeiro por 1 a 0 na Vila Belmiro e o Flamengo empatou com o Atlético do Paraná.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

