As Dez Mais

Terça-feira, 30 de maio de 2017.

PRIMEIRA:

Fim das Ondas Médias na super rádio DIFUSORA. Desligada às 08h25 de hoje, no lugar ficou apenas o ruído de vácuo e o silêncio de uma atividade que durou 78 anos. Engenheiros, técnicos e especialistas estão trabalhando para montar a mais tecnológica emissora de FM do Centro-Oeste brasileiro.

SEGUNDA:

A DIFUSORA – AM-1240KHz, se despediu em alto estilo com o programa “Boca do Povo’. Dentre os vários convidados o último a falar foi o prefeito Marquinhos Trad (PSD), que durante 6 anos comandou um programa matinal das 8 às 9 da manhã na.

TERCEIRA:

Incansável, o Jornalista B. de Paula Filho já iniciou o planejamento e construção do MUSEU DO RÁDIO, que contará com equipamentos, histórias, fotos dos radialistas que passaram pelo rádio sul-mato-grossense. Será a memória de uma atividade e seus protagonistas que colaboraram para a paz, diversão, entretenimento e informação nas ondas do rádio.

QUARTA:

Parque dos Poderes movimentado nesta manhã. O governador preparou uma contraofensiva contra seus delatores tentando transformar todo mundo em bandido. Como diz a Vó Honorina: “Bandido é todo mundo que rouba o povo!”.

QUINTA:

Governo do Estado segurando as promoções na Polícia Militar para chantagear o pessoal quanto ao aumento salarial. A técnica – que não é novidade nesse governo – está prejudicando muitos profissionais da nossa PM, contribuindo para a insatisfação no seio da tropa e no comando.

SEXTA:

FETEMS “fechou” o Parque dos Poderes agora pela manhã. Protestos defronte a Secretaria de Educação. 85% das escolas estaduais estão paradas. O movimento tende a se prolongar e se estender para outras categorias. O governo do Azambuja (PSDB) desaba em meio à denúncias e insatisfação dos servidores estaduais.

SÉTIMA:

Servidores e população não compreendem as justificativas do governo. Azambuja diz que está mais duro que ‘barra de sino’, mas seu governo faz “gracinhas” com aquilo que deveria economizar. Ano passado gastou quase “meio milhão” com a tal ARENA VIP em cafezinhos, bolachinhas e coffe-breaks. Deu quase “meio milhão” para a Festa da Farinha em Anastácio. Nesse esbanjamento de dinheiro público, não sobra mesmo para dar aumento ao funcionalismo.

OITAVA:

A MSGás está no “bico do corvo”. A Petrobras está encerrando atividades de importação do gás boliviano para economizar dólares, e o gás distribuído em nosso Estado poderá fazer o caminho inverso: Da Bacia de Santos para nosso Estado. Isso significa que o ICMS do Gás acabou mesmo.

NONA:

Domingo tem eleição em Tacurú para a escolha de novo prefeito. Ambiente tenso. Vice-prefeita Dalva Pedrotti (PTdoB) foi alvo de atentado à bala na região de um assentamento. Ela é vice do candidato Paulo de Melo, que é presidente da Câmara Municipal da cidade.

DÉCIMA:

Em Aquidauana a população resolveu “sarrar” os envolvidos na denúncia de corrupção do Governo. A onda por lá é a tal “caixa de sapato” pra carregar a propina. Aqui, quem desapareceu de cena foi o ex-Chefe da Casa Civil Sérgio de Paula. Em maus lençóis o governador começará ser investigado pela denúncia dos donos do JBS que alegaram que a “propina” era recebida pelo próprio governador.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários