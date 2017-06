As Dez Mais

As 10 mais

[Primeira]

Dizem que o ‘Fantástico’ da Rede Globovai dar uma nova ‘cipoada’ no pessoal denunciado pelos donos da JBS/FRIBOI em nosso Estado. Mas acalmem-se. A reportagem que já teria sido gravada só deverá ir ao ar daqui a uns 15 dias.

[Segunda]

E como quando se fala em ‘cipoada’ desse escândalo sempre surgem coisas novas, ontem contavam pelos corredores da Assembléia que um caminhão que teria levado certo lote de gado para matar num frigorífico da JBS, tinha placa que, levantada no Detran, pertence a uma D-10.

[Terceira]

Também disseram que Reinaldo Azambuja foi aconselhado por seus advogados a não ficar muito na Capital, porque em caso de uma “tarrafeada” com malha fina sobre essa delação da JBS pode ir muita gente pro porão da Polícia Federal.

[Quarta]

O TJMS poderá interferir junto ao governador para que ele respeite o direito constitucional dos servidores públicos estaduais e conceda, pelo menos, a reposição inflacionária. O presidente do TJ, desembargador Divoncir S. Maran, ficou encarregado de estabelecer uma ponte entre governo, associações e sindicatos.

[Quinta]

O medo do ‘aquartelamento’ já está tomando conta da população. Se o governo não retroceder e conversar, isso possível de acontecer. Mato Grosso do Sul seria remetido àquilo que aconteceu no Estado do Espírito Santo, onde o caos penalizou a população e deixou a violência tomar conta.

[Sexta]

Esposa de figurão ligado ao chamado ‘Sistema S’ teria flagrado-o de “gracinha” com uma secretária, e por causa disso terminou o casamento, dando-lhe o cartão vermelho. Já teria entrado com pedido de divórcio litigioso para a divisão dos bens e voltou para a região Norte. Ele matou a solidão nos braços do seu novo amor.

[Sétima]

Outra que também estão contando nas redes sociais é de uma ‘ex’ que resolveu de maneira fácil sair da ‘pernada’ que o marido abandonado queria lhe dar. Ela chamou o melhor amigo dele e disse-lhe: Ou você me passa agora aquilo que é meu, ou vou ligar agora para a Polícia Federal e você vai pra cadeia. O amigo do ‘ex’ não teve escolha: foi caladinho pro cartório e se livrou do pepino.

[Oitava]

Tempo feio e temperatura em declínio na Capital. Frente fria chegou derrubando os termômetros. Agora nos altos do Carandá Bosque 13 graus. Previsão de amanhã é de mínima de 7 e máxima de 19 graus. Domingo de 15 a 26 graus. Podem ir tirando os casacos da naftalina porque aqui fora tá de pinguim beber conhaque pra poder fazer bonito.

[Nona]

Estão falando que a CPI da Assembléia não passa de uma forma dos deputados da base aliada se precaverem contra uma possível ação do STJ contra o governador. É uma forma dos deputados da base aliada fincar o pé em duas canoas e servir a dois senhores de forma inteligente. Na prática, isso nunca deu certo.

[Décima]

Quem passou por meu programa ‘Boca do Povo’ na Difusora-FM 101.9 nesta manhã foi o deputado federal Carlos Marun. Estava ‘light’ com os resultados do TSE a respeito do presidente Michel Temer. Disse que tudo está caminhando para a não cassação. Quando lhe perguntei sobre a situação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ele usou sua mais tradicional frase que disse ter aprendido com o ex-governador Leonel Brizola: “Pra esse, a boca do baralho não está nada boa”.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários