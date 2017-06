As Dez Mais

Quarta-feira, 14 de junho de 2017.

Primeira:

PSDB, no dia dos namorados, resolveu manter relações com o PMDB. Lá do céu onde devem estar, Mario Covas e Franco Montoro não devem estar nada satisfeitos. Em 1988 o PMDB já tinham pulado fora desse barco furado.

Segunda:

O deputado Coronel Davi (PSC) aprovou na sessão de ontem da Assembléia Legislativa a criação de um cadastro para pedófilos com condenação já transitada em julgado. Só terão acesso sobre essas informações os órgãos de segurança e os Conselhos Tutelares.

Terceira:

Dia 15 (amanhã) a cidade de Três Lagoas comemora 102 anos de emancipação político-administrativa. Administrada pelo ex-deputado estadual Ângelo Guerreiro, a cidade é uma das que segue a risca o comprometimento de apenas 43% da sua receita com funcionários sobre aquilo que arrecada. Lá, está sobrando dinheiro para fazer obras.

Quarta:

Em Brasília comentam que o Ministro Fachin deverá mandar a qualquer instante a Polícia Federal apurar as delações dos empresários Wesley e Joesley Batista, donos da JBS/FRIBOI. Em Campo Grande já tem muita gente com as barbas de molho. Podem amanhecer com o “japonês” da Federal na porta.

Quinta:

Foi pedida a prisão do senador Aécio Neves, do PSDB, que está afastado do cargo. A intenção é prendê-lo para que ele não interfira nas apurações que estão e serão feitas a respeito da delação premiada dos donos da JBS/FRIBOI.

Sexta:

A Difusora-FM 101.9 continua hoje em primeiro lugar no aplicativo “radiosnet”. Desde que entrou no ar no dia 1º deste mês, a emissora se mantém nessa posição. Neste instante o placar de audiência para quem usa esse aplicativo é o seguinte: 1º) Difusora-FM, 2.753; 2º) Rádio Capital -FM, 2.103; 3º) Rádio Grande – FM de Dourados 1.387 acessos.

Sétima:

Lá de Brasília, uma fonte muitíssimo bem informada me garantiu que, com exceção da denúncia contra o Presidente Michel Temer, todos os demais delatados poderão ir parar nas mãos do temido juiz federal Sérgio Moro. Isso prova que ‘aquilo que está ruim, pode piorar’.

Oitava:

Hoje tem a poderosa novena de N. S. do Perpétuo Socorro, que será transmitida a partir das 15 horas pela Difusora-FM. Os equipamentos de externas já estão instalados no local para proporcionar o melhor som e evitar contratempos. Sintonize neste ato de amor, fé e solidariedade cristã.

Nona:

Não deu outra. Anunciamos que a CPI da JBS, na Assembléia, tinha tudo para terminar em “pizza”, aliás, ela já começou como pizza. A desculpa é que cada participante queria salvar o seu ex-governador e deixar o Azambuja arder no “mármore do inferno”. Outros dizem que a CPI segue o mesmo padrão das investigações parlamentares feitas neste país desde os tempos da Ditadura Militar: Quando não quiser apurar nada, instalem uma CPI”.

Décima:

O deputado Zé Teixeira, do DEM, foi contra a inclusão dos ex-governadores na CPI DA JBS. Segundo ele “Ex-governadores não fazem parte do objeto a ser investigado”. Os “tucanos” pularam longe da observação e queriam colocar um número máximo de investigados para a “pizza” ficar mais deliciosa e demorada. Dizem que a “CPI” é desnecessária. A delação é federal e quem vai apurar será a Polícia Federal.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários