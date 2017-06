As Dez Mais

Sexta-feira, 16 de junho de 2017.

Primeira:

As finanças estaduais sofreram novo ‘baque’ depois da queda do ICMS do gás boliviano. A JBS/Friboi reduziu a matança. Suas NPR (Notas Promissórias Rurais) estão sem liquidez junto aos bancos. E como o que está ruim pode piorar, a importação do gás boliviano neste mês, caiu pela metade.

Segunda:

A redução em 50% da importação do gás boliviano impactou forte e diretamente na arrecadação estadual neste mês. Reinaldo está no ‘mato sem cachorro’: ou faz empréstimo para corrigir os salários do funcionalismo, ou enfrentará greves e aquartelamentos.

Terceira:

Falando em finanças estaduais e modéstia, os “tucanos” não se fazem de rogados. Ao invés de congelar as contratações, estão falando em convocar mais gente, criando mais um monstro que retroalimentará a falta de dinheiro no atual governo.

Quarta:

O jantar com Temer no “Dia dos Namorados” não refrescou nada para o governador Azambuja. Temer continua empepinado com Rodrigo Janot, e Azambuja poderá ir para as mãos do juiz Sérgio Moro, por conta da delação de Wesley Batista, que confessou ser ele mesmo quem entregava nas mãos do nosso governador o pagamento da propina que somou 38 milhões.

Quinta:

No “ranking” do aplicativo ‘radiosnet’, a Difusora-FM 101.9 continua liderando. Hoje a situação é a seguinte: 1º) Difusora – FM: 3.144 acessos; 2º) Capital-FM: 2.408; 3º) Grandourados – FM: 1.532; 4º) Blink – FM: 1.477 acessos; 5º) Capital – AM: 1.324 acessos.

Sexta:

Foi linda e marcante a celebração de ‘Corpus Cristi’ em Campo Grande. A movimentação católica levou às ruas cerca de 25 mil fiéis. O tradicional tapete, confeccionado com motivos sacros, este ano teve ‘um quilômetro e meio’ de extensão, na 14 de julho.

Sétima:

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) poderá ser surpreendido e denunciado brevemente devido a funcionários de seu governo que “ganham sem trabalhar”. São os famosos “marajás” que ele mantém no serviço público sem importuná-los. Comenta-se que esses “privilegiados” estariam protegidos por força de acordos políticos. É esperar para conferir.

Oitava:

Segue desaparecida a empresária Thaís Valadares, de 40 anos, que manteve último contato com a família na quarta-feira, em Sidrolândia. A família dela está aterrorizada com os trotes a respeito. Thaís saiu de casa para ir à fazenda na região de Maracajú onde seu namorado trabalha. Estava num Gol vermelho. Informações sobre seu paradeiro para o telefone 190.

Nona:

A Antinarcóticos do Paraguai prendeu o Maldonado que estava com ‘uma’ tonelada de maconha na sua caminhonete. A prisão não seria novidade, porque o país vizinho virou o paraíso da maconha. O fato é que o Maldonado era ‘Comissário-chefe’ da própria Antonarcóticos, e estava a poucos dias da aposentadoria.

Décima:

O ex-governador Dr. Wilson Barbosa Martins vai completar CEM ANOS no dia 21 deste mês. Receberá justas homenagens pelo seu centenário de vida. A Assembléia preparou até uma sessão solene para o dia 26, às 19h30. Apesar da saúde abalada o Dr. Wilson continua sendo um exemplo de retidão pública, ideal a ser alcançado e espelhado para aqueles que exercem o poder em nosso Estado.

