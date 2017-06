As Dez Mais

Quarta-feira, 28 de junho de 2017.

PRIMEIRA:

Atendendo solicitação da deputada Antonieta Amorim, a Superintendência do DNIT informou que começará agora em julho, o recapeamento da Br-060 entre Bela Vista e a Ponte Internacional, que está em péssimas condições de tráfego. Dia 16 de maio, Antonieta esteve na cidade e ficou “bege” com a falta de conservação da via.

SEGUNDA:

O presidente Michel Temer desmontou ontem as acusações dos donos da JBS/Friboi, mas continuou “culpado” nas redes sociais e noticiários. Analistas políticos são unânimes em reconhecer que Temer terminará seu mandado na presidência, mas seguirá sangrando.

TERCEIRA:

Falou em festa, falou com a administração do governador Reinaldo Azambuja. Ele despejou mais de R$ 2 milhões no 18º Festival de Inverno em Bonito. Em compensação, os servidores públicos estaduais, observando a gastança tucana, não se conformam com a falta de diálogo sobre aumento ou reposição inflacionária. Já o povo sul-mato-grossense não se conforma com a falta de obras do atual governo.

QUARTA:

Os médicos contrataram terceirizados para sofrer por eles nos protestos contra a prefeitura por melhores salários. Jovens que ganharam – dizem – 500 reais por algumas horas de trabalho, distribuíram panfletos à população. O afronta à justiça continua.

QUINTA:

Quem quiser tirar o Título de Eleitor atenção: O TRE/MS fará atendimento hoje e amanhã na Superintendência da PRF, na Antonio Maria Coelho; até o dia 30 na Secretaria de Educação, no Parque dos Poderes; de 4 a 7 de julho na Cassems, na Antonio Maria Coelho e no Detran, na Br-080. Títulos, transferências, revisão cadastral. Todos com procedimentos biométricos.

SEXTA:

O governador agora deu para adotar o isolacionismo pessoal. Não tem atendido mais ninguém. O acesso à ele está dificultado ao máximo. Os amigos estão indo no seu luxuoso apartamento ao amanhecer. Nem o vereador Salineiros tem conseguido romper o cerco ao governador. Dizem que há dias está tentando falar com seu amigo: não consegue e nem é recebido.

SÉTIMA:

O ECAD está preparando uma blitz geral nas emissoras de rádios da Capital e do interior. Dizem que, algumas estão com 400 mil em “atraso” nos chamados ‘direitos autorais’. Ameaçam pedir execuções de dívidas e bloqueios de contas. Radiodifusores precisam de ajuda. Como a dívida é federal, pode haver bloqueio de certidões.

OITAVA:

Na sessão solene de segunda-feira, no Plenário Julio Maia, da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Rocha (PMDB) homenageou o primeiro governador eleito pelo voto popular em nosso Estado, Dr. Wilson Barbosa Martins, pelo seu centenário de vida. Reinaldo Azambuja não compareceu à solenidade. Um gesto de pura e imperdoável grosseria e desrespeito.

NONA:

A CPI DA MORTADELA que pretende investigar a JBS vai gastar uma fortuna para apurar o óbvio: que a JBS é culpada. O assunto está completamente desvirtuado. O que se discute não são os privilégios fiscais da Friboi, mas os 38 milhões que Wesley disse ter entregue pessoalmente como propina ao governador Azambuja, dentro do gabinete dele na Governadoria. O assunto que a CPI DA MORTADELA tenta apurar não interessa, neste instante.

DÉCIMA:

O ex-candidato a vereador pelo Democratas em Aquidauana Volney João Darin Junior (47), foi preso junto com sua esposa na noite de ontem furtando ‘ursinhos de pelúcia’ no Atacadão. Ao sair o casal foi surpreendido pelo sensor antifurto. A compra de R$ 1.351, 74 foi registrada com 300 reais a menos. O casal foi preso e autuado em flagrante

