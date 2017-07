As Dez Mais

Quarta-feira, 12 de julho de 2017.

PRIMEIRA:

O Ministro das Comunicações Gilberto Kassab (PSD) virá a Campo Grande no próximo dia 21, para assinar a migração de 50 rádios de Ondas Médias para FM. Em Campo Grande as rádios Cultura, Concórdia e Capital serão outorgadas. Com as novas concessões nossa Capital terá “treze” emissoras de FM, fora as Comunitárias.

SEGUNDA:

O Governador do Estado não vai à grande festa dos radiodifusores nesta Capital. Segundo o Ico Vitório: O “Nº 1” do Governo vai estar viajando – provavelmente em férias – mas poderá ser substituído pela vice, que atualmente fica escondidinha numa salinha da Governadoria.

TERCEIRA:

A Dra. Marlene – a Agetran – saiu pra viajar e esqueceu de avisar. Acabou demitida depois de postar fotos no Facebook em plena Disney.

QUARTA:

Ontem foi dia dos vereadores Valdir Gomes e o Fritz se estranharem em plenário num ‘bate boca’ memorável. Todo mundo ficou de longe ‘urubuservando’ por que era réplica e mais tréplica, dedinho na cara, mãozinha na cintura e muito trololó.

QUINTA:

Raul Freixes, lá de Aquidauana, se livrou de uma “cilada”. Figurinha detestada na cidade se convidou, se contratou e se anunciou que iria tomar conta da rádio e fazer um programa. Só que o inteligente Freixes “caiu fora” da lábia do moço, proibindo-o até de entrar na emissora. Dizem que na segunda-feira o ‘molusco’ ficou na frente da rádio xingando, falando impropérios, palavrões e bravatas. Prometeu até “metralhar’ a emissora.

SEXTA:

Protesto criativo do SINPOL: uma caixa para fazer ‘carne de sol’ e carne da marca JBS/FRIBOI. Isso, mais o “buzinaço” tem irritado o Governador. Sindicatos e Associações continuam brigando bravamente contra a indiferença do atual governo pelo funcionalismo.

SÉTIMA:

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) pediu para que fosse trocado o nome da rua Itacurú, onde fica o Park’s Burguer, pelo nome do ex-vereador falecido Silvio Nucci. A homenagem recebeu aplausos de todo mundo. Nucci foi um empresário que partiu deixando lições de boa convivência e muitas saudades.

OITAVA:

O governador cassou os “poderes” do Alessandro Menezes (ex-assessor do Giroto), que havia sido contratado para “marketar” na campanha da Rose Modesto à prefeitura. Alê criou aquela infeliz ‘entrada apoteótica’ americanizada que acabou com a campanha. Agora, sem os poderes especiais, Alessandro vai cuidar apenas das agendas de amenidades.

NONA:

Morar em prédio acima de “dez” andares em nossa Capital é não dormir de noite. Não existem recursos para, em caso de incêndio, salvar alguém 30 metros acima do chão. A única escada Magirus dos Bombeiros é de 1973. Está velha, arregaçada e inconfiável. Tentaram comprar uma nova, mas fizeram um processo licitatório viciado. Apartamento acima do “décimo” só com pára-quedas.

DÉCIMA:

Quando todo mundo já estava dando Michel Temer como politicamente morto, eis que ele ressurge e aprova a reforma trabalhista no Senado: por 50 a 26. Em Brasília fala-se que Temer não irá cair e quem apostar nessa possibilidade pode “cair” do cavalo.

