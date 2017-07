As Dez Mais

PRIMEIRA:

Cai a qualidade de serviços da Águas Guariroba. Canos estourados permanecem jorrando água sem qualquer intervenção imediata da empresa. No Jóckey Clube, por exemplo, um aguaceiro está descendo pela rua durante dias sem qualquer providência.

SEGUNDA:

A gasolina barata está nos seus dias contados. O presidente mandou salgar nos impostos e vai tirar de nós aquilo que necessita para pagar o seu ‘bote’ de salvamento político. Fala-se em gasolina a mais de 4 reais o litro.

TERCEIRA:

Deputada federal Tereza Cristina Correia da Costa virou ‘persona non grata’ dentro do PSB, mas ela está se ‘lixando’ com isso. Comentário forte que ela tem convite para o partido do Bolsonaro que deverá ser inaugurado em agosto.

QUARTA:

Se Tereza Cristina não for para o partido do Bolsonaro em agosto, terá mais duas opções: O PMDB ou o DEM. E Tereza não está preocupada, afinal “não é política”. Apenas “está” na política.

QUINTA:

PIS e COFINS deverão gerar receita de R$ 10,4 bilhões para o Governo Federal. Só na gasolina, os novos impostos deverão render R$ 5,1 bilhões.

SEXTA:

Está sendo cassado como uma ‘agulha no palheiro’ um marginal também envolvido no latrocínio do casal Cristóvão Silveira e Fátima. Apesar de ainda não ter sido identificado, forças policiais estão vasculhando a fronteira no sentido de localizar e prender mais esse facínora.

SÉTIMA:

O caseiro do ex-vereador, que arquitetou o plano para matá-lo, está dizendo que Silveira “o” ameaçava de morte para que ele não saísse da chácara. Ele disse que “tinha segredos da vida pessoal do ex-vereador” e isso o impedia de deixar o emprego onde era constantemente humilhado.

OITAVA:

As estradas estaduais e federais que cortam Mato Grosso do Sul já mataram 14 pessoas de janeiro até agora. Acidentes pavorosos, alguns inexplicáveis, estão sendo atribuídos à desatenção, alta velocidade e embriaguês ao volante.

NONA:

A Polícia Rodoviária Federal sofreu um corte de verbas da ordem de 60%, tendo que recuar em blitz volantes, fechar postos de fiscalização e desfazer equipes.

DÉCIMA:

Hoje é dia do aniversário co ‘Cowbói do Rádio’ Miltinho Viana, que estava há 8 anos fora dos microfones. Ele está fazendo um regaço na audiência da Difusora-FM 101.9. Essa lendária figura dos rodeios faz um rádio diferente que agrada a todos. Parabéns”.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.