As Dez Mais

Segunda-feira, 24 de julho de 2017.

PRIMEIRA:

A “piaba” está comendo solta no lombo do Governador. Final de semana ele teve que suportar BOCA DO POVO, JORNAL NACIONAL e hoje repeteco na TV-Morena, canal onde seu governo gasta 600 mil por mês para falar bem da sua administração.

SEGUNDA:

Comentário em Brasília: O STJ vai autorizar uma operação da Polícia Federal em nosso Estado para apurar as denúncias dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS/Friboi, que afirmam que “A corrupção aos frigoríficos é invenção genuinamente sul-mato-grossense”.

TERCEIRA:

O ambiente político continua fétido. Comenta-se que Rose Modesto já estaria “trabalhando” a possibilidade de ter que montar um governo de emergência.

QUARTA:

A Assembléia legislativa não está fazendo sua parte. Está tratando corrupção como assunto corriqueiro. Os deputados já deveriam ter afastado o Governador por 180 dias, para apurar denúncias. Tá todo mundo quieto e o “couro” comendo. É por aí que entram os chamados “motivos”.

QUINTA:

Por conta dessa bagunça de denúncias, corrupções e incertezas, o abate de gado em nosso Estado – que é uma das principais matrizes de arrecadação de ICMS – já caiu 17,8%. É o efeito JBS.

SEXTA:

Quem aniversaria hoje é o deputado Paulo Correia, do PR, presidente da CPI que ‘diz’ que vai apurar “com isenção” a corrupção no Governo e na Secretaria de Fazenda. Paulo esteve em Corumbá e Bonito no final de semana, viajando no mesmo avião do Governador.

SÉTIMA:

Um estuprador de 38 anos, que está recolhido numa das celas da DERF, matou o menino Cauã Andrade dos Santos de 9 anos, depois de estuprá-lo enquanto ‘o’ sufocava. Mandou esconder e desovar o corpo. Esse merecia “cadeira elétrica”

OITAVA:

O secretário Carlos Alberto é hoje o maior amigo e defensor do governador. Tem dito que “acredita na Justiça” e pedido paciência a todos. Ele acredita na inocência de todo mundo.

NONA:

Lá de Brasília chegando a notícia que ‘nesta semana’ os acusados pelas delações dos Irmãos Batista podem dormir sossegados. Semana que vem, só Deus sabe.

DÉCIMA:

Deixando a corrupção de lado, quem anda na glória é o meu ‘Coringão’. Voltou a vencer novamente. Deu de 1 a 0 no Fluminense, deixando a galera torcedora do “pó de arroz” ensarilhada. Chegamos aos 40 pontos – 9 a mais que o Grêmio – vice-líder do campeonato. Quarta-feira a bola “rola” novamente pela Difusora-FM 101.9. Fiquem ligados.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.