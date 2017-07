As Dez Mais

PRIMEIRA:

Mercadão Municipal vai comemorar no próximo 30 de agosto 60 anos. Será uma festa super jovem para a participação de todos. Vamos nessa.

SEGUNDA:

O jornal ‘Correio do Estado’ foi multado pela Justiça em R$ 920 mil reais a título de ‘indenização por dano moral’ numa ação movida pela juíza Elizabeth Baisch, que pediu “penhora” de bens do jornal. Da sentença ainda cabe recurso.

TERCEIRA:

Chegou ontem de Portugal o casal Paulo e Zeina Siufi, a tempo de promover uma festinha de aniversário e apagar velinhas. Ela e o maridão, Dr. Paulo Siufi fizeram um belíssimo roteiro de fé em Portugal. Zeina é a aniversariante do dia.

QUARTA:

Afastado por 30 dias o secretário de Fazenda Márcio Monteiro que está sendo investigado por ‘improbidade administrativa’ pelo Ministério Público por concessão de benefícios fiscais indevidos à uma cerealista de Dourados. É o começo da queda do secretário mais forte do atual governo. Assume a vaga o secretário-adjunto Guaraci Luiz Fontana, denunciado na Operação Uragano em 2010, por ensinar o ex-deputado Rigo a fraudar impostos estaduais.

QUINTA:

Márcio Monteiro está formalmente acusado de favorecer a Gama Com. Exportação de Cereais, de Dourados, por conceder isenção de 80% no pagamento do ICMS e isenção total no Fundersul. Monteiro provavelmente não retornará ao cargo. Já teria mandado pedir a desocupação das gavetas ao suplente que ocupa sua vaga, Elizeu Dionízio.

SEXTA:

A polícia paraguaia ligou o atentado contra boate ‘After Office’ de Pedro Juan Caballero a Ronaldo Rodrigo Benites, também conhecido pelos nomes de Elton Leonel da Silva ou Oliver Giovanni da Silva, conhecido pela alcunha de “Galã”. Ronaldo teria planejado a morte do ex-chefão do tráfico Jorge Rafaat. Os brasileiros mortos: Felipe Alves (Filhote) e Ivanilton Moretti – vulgo Grandão- eram seguranças de Galã. O atentado deixou 11 feridos.

SÉTIMA:

Ontem foi a missa de 7º Dia do ex-vereador Silveira e da esposa dele D. Fátima. O dia tinha dois significados: Silveira – que era casado só no Civil – havia marcado o casamento no religioso cumprindo uma promessa, por D. Fátima ter se curado de uma severa depressa. Também seria ontem o aniversário dele: 66 anos.

OITAVA:

Mega-sena de hoje pode pagar 90 milhões. Sorteio corre as 20 horas (horário de Brasília-DF), em Rio Branco, no Acre. O prêmio está acumulado há várias rodadas. Apostas podem feitas até 17:30. Se houver apenas 1 ganhador, o premio poderá render até 500 mil reais por mês.

NONA:

Cinco presídios federais brasileiros – inclusive o de Campo Grande – continuarão com as visitas suspensas. A decisão saiu ontem em Brasília, na 2ª Instância da Justiça Federal. O benefício havia sido suspenso devido a execução de agentes do Departamento penitenciário que teriam sido autorizadas por chefões do crime organizado.

DÉCIMA:

Metido a “bravão” embarcou desta pra “melhor” o Claudemir Ferreira de Souza. O “furdunço” aconteceu no Bar do Paraná, no bairro Tiradentes. “Boca Torta” esfaqueou ‘três’ vezes um soldado da PMA, que está na Santa Casa em estado grave. Um PRF que passava pelo local viu a cena, deu voz de prisão para o agressor que avançou sobre ele com as mesmas pretensões, mas levou chumbo de uma ‘Ponto 40’, morrendo no local. ‘Boca Torta’ era um tipo briguento, encrenqueiro e temido no Tiradentes. Esse é sempre o fim desses ‘valentões’, que na prática não valem o ‘sal’ do batismo.

