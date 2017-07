As Dez Mais

Quinta-feira, 27 de julho de 2017.

PRIMEIRA:

Inauguração do ‘Fort Atacadista’ teve de tudo: muita gente, muitos políticos, muitos empresários e povão vaiando o governador. No final, uma comemoração positiva: venda de R$ 1 milhão de reais.

SEGUNDA:

Ontem foi dia de pesar para o governador que teria ido pra casa inconformado com a vaia do povão a ponto de fazê-lo perder o raciocínio duas vezes.

TERCEIRA:

Pode ser que amanhã saia o pagamento das viaturas da Chevrolet, compradas pelo atual governo. A promessa é pagar a conta em três prestações iguais e sucessivas todo dia 28.

QUARTA:

O Hospital do Câncer Alfredo Abrão terá novo diretor-presidente. Dia 1º de agosto sai o amigo Carlos Coimbra e entra Cláudio Osório Machado.

QUINTA:

Contra a força não há resistência: O Tribunal Regional Federal, de Brasília-DF, derrubou a liminar de um juiz federal que proibia o aumento de impostos sobre os combustíveis.

SEXTA:

Estão presos: Luís Alberto Barbosa, Ronaldo da Silva Olmedo e Anderson Soares Pereira, que mataram a golpe de marteladas a violinista Mayara Amaral. Eficiência e trabalho são marcas pessoais da nossa Polícia Civil.

SÉTIMA:

Para o suplente de deputado federal Elizeu Dionízio (PSDB), a brincadeirinha em Brasília acabou. Márcio Monteiro teria último prazo para seu suplente “pegar o banquinho e sair de fininho”. Márcio precisa e irá reassumir o cargo.

OITAVA:

Mega-sena de ontem acumulou de novo. O concurso 1952 apresentou as seguintes dezenas: 09- 21 – 36 – 38 – 52 e 53. 180 apostadores fizeram a Quina e levaram quase 40 mil reais. 13.017 fizeram a Quadra. Próximo sorteio dia 29. O premio será da ordem de 105 milhões.

NONA:

Redes sociais com boatos para todos os gostos. Um deles que correu forte ontem, foi de um grande jornal que não estaria aguentando o tranco e regredindo para semanário.

DÉCIMA:

Um “maluco” de 33 anos foi preso em Dourados, num motel, fazendo sexo com uma égua de estimação. Segundo a Guarda Municipal a “farra” estava animada com direito a juras de amor e ‘beijo na boca’. O “casalzinho” foi preso. Ele enquadrado em maus tratos e crime de ‘zoofilia’. A “Florisbela” foi solta no piquete do Curral dos Conselhos.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários