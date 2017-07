As Dez Mais

Sexta-feira, 28 de julho de 2017.

PRIMEIRA:

Comentário nos meios policiais que Mirched Jaffar, dono da Gráfica e Editora Alvorada, está se desfazendo de bens sorrateiramente, dilapidando o patrimônio conseguido com ‘maracutaias’ em verbas federais da Educação.

SEGUNDA:

A ex-prefeita de Miranda, Juliana Almeida, cassada por compra de votos e que abandonou o PT para se filiar no PR (Partido da República), ganhou ontem um “encostamento” na Secretaria de Governo estadual. Vai ganhar R$ 10,4 mil mensais.

TERCEIRA:

Laudo federal do Ministério da Agricultura expedido ontem comprovou que a delação de Wesley e Joesley Batista, donos da JBS/Friboi, sobre as ‘vacas fantasmas’ em nosso Estado, é verdadeira.

QUARTA:

O Frigorífico Buriti de Aquidauana, emitiu R$ 12 milhões em notas de ‘carne resfriada’ que nunca entrou na unidade da JBS em Campo Grande. É cada vez mais provável uma operação da Polícia Federal para acabar com o “mimimi” desses sonegadores.

QUINTA:

O MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) comprovou através de laudo oficial, que as notas fiscais entregues pelo governador para calçar a propina de R$ 38 milhões que o dono da JBS disse ter pago em mãos e pessoalmente, para fraudar R$ 800 milhões no Estado, são frias.

SEXTA:

O PCC ganhou página na internet e tem divulgado notícias, orientações e a cartilha da facção, inclusive um dicionário onde explica as regras e seu código de honra onde não são tolerados: uso abusivo de drogas, homossexualidade e pederastia. Os ‘traidores’ são punidos com morte sem perdão. No site há uma advertência: seus criadores e colaboradores não possuem vínculo com a facção.

SÉTIMA:

Dizem que quem está animadinho que só para sair candidato em 2018 a senador da República é o pecuarista e ex-presidente da Acrisul Chico Maia.

OITAVA:

A semana acabou sem que o corpo do garoto Kauã Andrade, de 9 anos, estuprado e morto por um professor que está preso na Derf, tenha sido encontrado. O mistério continua, mas o professor foi denunciado pela morte da criança e vai continuar recolhido ao xadrez.

NONA:

Uma briga que começou no domingo com duas mortes na base do tiroteio prosseguiu ontem com mais duas vítimas fatais, numa emboscada nas imediações do Residencial Nelson Trad. A intolerância, falta de bom-senso, de conversa, de preparo, de cidadania e de gentileza, tem gerado mais violência.

DÉCIMA:

Agentes federais estão na casa do empresário José Carlos Lopes, dono do Frigolop. Apreenderam televisores e um tapete persa. O mandado foi assinado pelo juiz Odilon de Oliveira e faz parte da II Fase da Operação ‘Labirinto de Creta’ que investiga: sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato qualificado, fraudes previdenciárias e lavagem de dinheiro. A estimativa é que eles teriam fraudado o fisco em cerca de 350 milhões.

