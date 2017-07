Segunda-feira, 31 de julho de 2017.

PRIMEIRA:

As ‘dez’ mais foi uma sacada tão boa, que a revista VEJA desta semana copiou a idéia e está mandando diariamente um pacote com “dez” notícias para seus assinantes. Vou pedir ‘royalties’ pela cópia da boa idéia.

SEGUNDA:

A Base Aérea de Campo Grande virou ontem um passeio atrativo para adultos e crianças. Em compensação, o trânsito deu um ‘nó’ e deixou muita gente irritada. Alguns demoraram até 45 minutos para dirigir duas quadras.

TERCEIRA:

A rodovia Camapuã/Figueirão virou um farelo só. Pessoal da região está com saudades do areião que era menos perigoso e mais rápido. Agora estão sob o império da buraqueira e descobriram, tardiamente, que eram felizes e não sabiam.

QUARTA:

O fechamento da Escola de Libras pegou mal para um governo estadual que já está péssimo. Parece coisa de ‘Estado Islâmico’. O “califado” pecuarista continua impondo ao povo sua péssima administração, como se não houvesse 2018.

QUINTA:

Estão falando que quem apostar que o Dr. Odilon de Oliveira vai deixar de ser juiz federal para entrar na política pode ir tirando o ‘cavalinho da chuva’. Odilon pode estar sendo atraído para uma cilada e ficar sem uma coisa e outra.

SEXTA:

Quarta-feira tem votação na Câmara Federal para analisar as denúncias contra o presidente Michel Temer. Esse tem sido o motivo pelo qual os deputados federais não estão vindo ao estado. Marun mesmo, faz dias que não dá as caras por aqui, empenhado em garantir vitória governista.

SÉTIMA:

A OAB/MS está fugindo do assunto JBS assim como o diabo foge da cruz. Tá todo mundo calado, como se falar em “impeachment” e propinoduto fosse palavrão. Só de pensar que a entidade foi vanguardista dos grandes temas, e que agora faz vistas grossas ao assunto, dá saudades do passado.

OITAVA:

Quem imaginar que o tempo conseguiu apagar a chamada “Operação Passaia” está redondamente enganado. O assunto poderá voltar furiosamente ainda nesta semana, podendo passar a ser o assunto do dia.

NONA:

Quem caiu na delação premiada de Wesley e Joesley Batista já está colocando as ‘barbinhas de molho’. Novos anexos da delação estarão sendo entregues nesta semana para as providências cabíveis. Dizem que existe um capítulo especial do propinoduto sobre Mato Grosso do Sul.

DÉCIMA:

O secretário de Fazenda – que é amiguinho do ex-deputado Ary Rigo – não ligou para as denúncias da licitação sobre a H2L e homologou a compra de 6,2 milhões. A explicação para essa corajosa decisão é óbvia: dizem que o secretário, o ex-deputado e a empresa beneficiária são tudo farinhas do mesmo saco.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

