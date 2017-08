As Dez Mais

Quinta-feira, 03 de agosto de 2017.

PRIMEIRA:

Vereador Odilon de Oliveira toma posse hoje como presidente municipal do PDT, com direito a presença do ex-ministro e presidente nacional do partido Carlos Luppi. Será na Anoreg às 17:30hs.

SEGUNDA:

Esquema de notas de gasolina sendo exportada de Goiânia para a Bolívia já caiu nas mãos da Polícia Federal. O preço dessa gasolina é de R$ 1,59. Só que ela está parando em Campo Grande e sendo criminosamente vendida a preços abaixo da tabela, fazendo uma concorrência desleal para quem não participa dessa “máfia”.

TERCEIRA:

A Pan-FM de Aquidauana havia deixado o ar por não ter pagado a conta de energia elétrica com a ENERGISA. Ontem o Raul Freixes arrumou dinheiro e pagou a conta, tendo a concessionária religado a energia e a emissora voltou a funcionar normalmente.

QUARTA:

O ex-prefeito Gilmar Olarte ganhou no TJMS um recurso que impede três desembargadores de participar do julgamento de ação que corre contra ele e torna suspeito um quarto desembargador. A ação deverá ser redistribuída para uma nova turma.

QUINTA:

Michel Temer segue presidindo o Brasil. Daqui do Estado a bancada federal votou dividida: 4 a favor (Marun, Tereza Cristina, Geraldo Resende e Elizeu Dionízio) e 4 contra (Luiz Mandetta, Dagoberto, Zeca e Vander). O deputado federal Carlos Marun saiu fortalecido junto à presidência e poderá ganhar cargo de ministro pela sua grande atuação.

SEXTA:

Se Carlos Marun subir para algum ministério quem poderá voltar à ativa como deputado federal é o Dr. Fábio Trad, que ocupa a primeira suplência do cargo. Essas mudanças vão redesenhando o PMDB para 2018, quando Puccinelli deverá ser candidato a Governador do Estado, por sinal, imbatível.

SÉTIMA:

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) está preparando uma mexida no secretariado. O que não estiver funcionando vai cair fora. Dizem que uma das mexidas poderá atingir o IMPCG. É o que se fala nos corredores do Paço Municipal.

OITAVA:

A CPI DA JBS está analisando 70 mil documentos que estão guardados sob 7 chaves no gabinete do presidente da investigação, deputado estadual Paulo Correia (PR). O objetivo é levantar irregularidades e fazer o que o governo estadual e a Secretaria de Fazenda não fez: cobrar uma dívida que poderá chegar a R$ 1 bilhão de reais dos Irmãos Batista.

NONA:

Marronzinho juramentado deu dura em certo presidente e no dia seguinte já estava lá para fazer um “acordo” pra lá de esquisito. Comentário é que a figurinha saiu de lá com os bolsos ‘forradinhos’, todo feliz e dando muitas risadas.

DÉCIMA:

Voltando à CPI DA JBS que está correndo na nossa Assembléia Legislativa, ela terá que correr para terminar antes de novembro quando documentos começam vencer. Será o prazo para ajuizar a dívida antes que ela expire, afim de criar o crédito em favor do Estado e pedir o bloqueio de bens ou contas da JBS para pagar a sonegação fiscal.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.

