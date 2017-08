As Dez Mais

Sexta-feira, 04 de agosto de 2017.

PRIMEIRA:

A TV-Conceito que começou como uma nova opção televisiva no cabo, já abriu o bico, ou pelo menos, deixou o ar de onde estava hospedada. Isso mostra que algumas iniciativas pioneiras são bonitas só no papel. Uma pena.

SEGUNDA:

Começou o “tititi” sobre ‘quem vai’ e ‘quem não vai’ cair na administração de Marquinhos Trad. A lista -que era de um- passou para dois e na tarde de ontem apareceu um ‘terceiro’ que também estaria na corda bamba.

TERCEIRA:

O doleiro Funaro continua tirando o sono na Governadoria e fazendo muita gente ficar à base de Lexotan aqui no Estado. Ontem surgiu uma conversa sobre um empréstimo de US$ 8 milhões que é daquelas de dar ‘dor de barriga’ até em estátua.

QUARTA:

A Santa Casa voltou a fechar as portas para o recebimento de novos pacientes. Com corredores lotados e trabalhando com o mínimo para render o máximo, nosso maior hospital – por onde passam cerca de 12 mil pessoas/dia- chegou à estafa de atendimento.

QUINTA:

Na surdina e sem deixar vazar para a imprensa, comenta-se que certa promotora do Ministério Público Estadual teria ido à Penitenciária de Segurança Máxima, apoiada por uma força policial respeitável, e ela mesmo deu um “baculejo” em várias celas. O assunto continua comentado à boca pequena, mas seria a segunda vez em poucos dias que ela faz isso.

SEXTA:

O juiz David de Oliveira Gomes Filho, da 2º Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, suspendeu ontem o decreto municipal que criava empecilhos e regulamentava o Uber na Capital. A prefeitura vai recorrer, e como a decisão foi em caráter liminar ela permanecerá até que seja ou não derrubada. Enquanto “seu lobo não vem” o Uber continua nadando de braçada.

SÉTIMA:

O PMDB começou a ser redesenhado em nosso estado a partir do fortalecimento do deputado Carlos Marun, que virou o “arauto” do presidente Michel Temer. Marun poderá até virar ministro. Em seu lugar poderá subir o Dr. Fábio Trad. Isso redefine e redesenha a campanha eleitoral de 2018.

OITAVA:

Ascensão de Carlos Marun; Volta de Fábio Trad à Câmara Federal; Nelsinho Trad para o Senado da República e a candidatura de André Puccinelli a governador, ligam poderosamente os motores do PMDB no estado. A Família Trad é hoje a melhor opção política porque, além dos bons e experimentados nomes, tem também o influente Marquinhos Trad na Prefeitura.

NONA:

Na Bolívia um genro, sua esposa e uma prima foram “encanados’ por tentativa de “homicídio piedoso”. O genro pegou a sogra de 69 anos, desenganada pelos médicos, e junto com a esposa e a prima colocaram-na dentro de um caixão em uma funerária, cobrindo a idosa com um lençol para que ela desse seu último suspiro. A idosa não morreu, a polícia foi chamada e todo mundo acabou atrás das grades.

DÉCIMA:

A Orla Morena tem se transformado numa ‘dor-de-cabeça’ para seus vizinhos. É que lá estão sendo instalados ‘barzinhos’ e a bagunça não deixa ninguém dormir. Nesta madrugada uma PM foi tirar satisfações com um bêbado que passou a mão no seu “bumbum” e acabou tomando uma garrafada de “cervejão” no “meio da cara”. A Orla Morena não deixa nem defunto descansar. A polícia precisa tomar providências.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

