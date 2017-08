As Dez Mais

Segunda-feira, 07 de agosto de 2017.

PRIMEIRA:

Pesquisa Vox Populi contratada pela CUT, mostra que o ex-presidente Lula ganha a corrida eleitoral no ano que vem contra: Bolsonaro, João Doria, Geraldo Alckmin ou Marina Silva. Juntando todos contra Lula ele leva com 52% dos votos.

SEGUNDA:

O deputado Luiz Mandetta, do DEM, é o único da nossa Bancada federal que votou contra Dilma, Cunha e Temer. Mandeta está cotado para concorrer em 2018 ao Governo do Estado.

TERCEIRA:

Bombeiros que estavam impedidos de entregar um jovem politraumatizado ao Pronto Socorro da Santa Casa, pularam o portão do hospital e deram ‘voz de prisão’ para dois seguranças. Hoje o ‘Correio do Estado’ desmente a superlotação do hospital.

QUARTA:

Jovem preso por promover barulhaço durante a madrugada numa conveniência da Espírito Santo, teve o carro apreendido, resistiu à prisão, foi algemado por resistência e desacato, e na hora ‘agá’ disse que era ‘advogado’ e ‘filho do Juiz’. Aí é que foi levado com prazer para a delegacia.

QUINTA:

O advogado Genesco Alves da Silva, de 55 anos, que cursa Medicina na Bolívia, foi obrigado descer do avião na metade do caminho – em Corumbá – por ter ofendido a aeromoça Aline Tatiane Campos, de 35 anos, da Azul Linhas Aéreas, num vôo internacional que ia para Santa Cruz de La Sierra. Ele foi preso entregue pelo comandante do avião à polícia e só saiu do “corró” depois de pagar 3 mil de fiança.

SEXTA:

O deputado Carlos Marun disse agora pela manhã que não será ministro, e que ficará na Câmara Federal até que seja votada a reforma da previdência. Disse que o aumento dos impostos dos combustíveis foi para tapar o rombo que a previdência está fazendo nas contas pública, e que em janeiro, provavelmente, o imposto venha cair.

SÉTIMA:

A SESAU foi obrigada jogar vacinas fora. O sistema de conservação falhou. Esse desperdício do dinheiro público se deve ao fato dos freezers serem velhos e não acondicionam com segurança as vacinas.

OITAVA:

Repercussão máxima da entrevista do Dr. Alfredo Pinto de Arruda às ‘Páginas Amarelas’ de Boca do Povo da semana. Ele diz taxativamente que “Caravana da Saúde é pura demagogia”.

NONA:

Não é verdade que o ditador da Venezuela Nicolás Maduro tenha sido deposto por um golpe das Forças Armadas. Ele resiste ao cerco, embora o país esteja mergulhado na confusão . O Mercosul expulsou a Venezuela do bloco, e os Estados Unidos – 3º maior parceiro comercial da Venezuela- pode suspender a compra da gasolina venezuelana.

DÉCIMA:

Comentário na cidade é que caiu o faturamento do ‘jogo do bicho’. O motivo seria o descarte dos preenchimentos à mão e o uso de maquininhas. Os apostadores olham desconfiados para a novidade. Não acreditam na seriedade do jogo feito com uso de modernos recursos de informática.

