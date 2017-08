As Dez Mais

Terça-feira, 08 de agosto de 2017.

PRIMEIRA:

Ontem a Lei Maria da Penha completou 11 anos. Organismos Internacionais dizem que a Lei é uma preciosidade no sentido de prevenir e abrigar mulheres vítimas da violência doméstica e familiar perante a legislação brasileira.

SEGUNDA:

Em sua coluna dominical Elio Gaspari afirma que há um “pote de malvadezas à espera de Rodrigo Janot a partir do dia 18 de setembro”, quando perde o foro privilegiado no STF. “Gente que ele flechou pensa em processá-lo, nem que seja só para aporrinhá-lo”.

TERCEIRA:

O presidente da Santa Casa, Escheu Nascimento, deu seus “pulos” para tentar explicar que o Corpo de Bombeiros exagerou na dose ao invadir o hospital e prender dois seguranças que impediam a entrega de um acidentado ao Pronto Socorro. Ficou difícil explicar a manchete do Correio do Estado, que a Santa Casa inventou uma “mentira” nada “Santa” para pressionar a prefeitura por mais dinheiro.

QUARTA:

Como em época de seca é possível fazer até churrasco com ‘pé de frango’, ontem o governador passou a manhã entregando ônibus escolares para alguns municípios do interior bem na base do “Quem não tem nada para mostrar, qualquer coisa serve”.

QUINTA:

Nem o show da Esquadrilha da Fumaça conseguiu mudar o conceito que o povo jardinense está fazendo da péssima administração do prefeito da cidade. Nas redes sociais os conselhos para que ele deixe de adotar a política “tucana” do ‘pão e circo’ está bombando. Sinal que o prefeito de lá está numa ‘baixa’ desgraçada.

SEXTA:

O colega radialista, ex-governador do Paraná e atual senador da República Álvaro Dias será candidato a presidência no próximo ano. Ele virá a Campo Grande para fazer uma palestra no próximo dia 10 de novembro, e será meu entrevistado no programa Boca do Povo.

SÉTIMA:

Cogitada intervenção na Santa Casa. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) sugeriu que o atual presidente do hospital Esacheu Nascimento faça sua renúncia. Na Câmara o vereador Chiquinho Telles pediu abertura de CPI para apurar irregularidades no hospital. O feitiço virou contra o feiticeiro.

OITAVA:

Os apostadores do “jogo do bicho” estão refugando apostar nas maquininhas. A informatização de um jogo tradicional fez o jogo ‘andar de ré’. Dizem os apostadores que, com a nova tecnologia fica fácil fraudar resultados e o jogo do bicho vive na base da confiança de seus apostadores e nada mais.

NONA:

Estão dizendo que a delação do ex-senador Delcídio do Amaral poderá ser revista porque não houve documentos e comprovações, apenas ‘conversa fiada’. O tempo passou e a atualidade mostra que Delcídio foi uma espécie de ‘boi de piranha’ porque outros fizeram pior do que ele e continuam em seus cargos.

DÉCIMA:

Saiu a primeira troca de secretário na gestão de Marquinhos Trad (PSD). Na SAS – Secretaria de Assistência Social. Maria Angélica Fontanari deixou o cargo que será assumido por José Mário Antunes da Silva, que já foi superintendente de gestão administrativa. Existem outras substituições programadas para acontecer, mas o prefeito evita comentá-las.

