As Dez Mais

Sexta-feira, 11 de agosto de 2017.

PRIMEIRA:

Com medo de ser vaiado o governador deixou de ir ontem no Festival do Sobá, na Feira Livre de Campo Grande. Mandou em seu lugar a vice-governadora Rose Modesto, que falou em nome do governo como se já estivesse sentada no trono.

SEGUNDA:

Será crime esconder do advogado qualquer peça informativa de inquérito ou investigação. A votação desse reforço às prerrogativas do advogado foi um presente a esses profissionais que comemoram hoje o seu dia. O Dr. Gervásio Alves de Oliveira Jr., vice-presidente da OAB/MS esteve hoje no meu programa e elogiou o empenho da senadora Simone Tebet (PMDB), relatora da matéria na CCJ do Senado.

TERCEIRA:

O que parecia tão distante quanto impossível agora já movimenta os noticiários das televisões em nossa Capital. Ontem a Lucimar Lescano surpreendeu quando falou do envio da denúncia do dono do Curtume Berger que gerou o “Picanhagate” ao STJ, que se aceita pela Corte poderá afastar o governador Azambuja por até 180 dias.

QUARTA:

As coisas estão ficando ruins para o Reinaldo, mas ele mantém e sustenta aquela cara de “paisagem” como se nada estivesse acontecendo. O Dr. Garcette deu um puxão de orelhas no tal GAECO que num flagrante desrespeito ao direito transformou a vítima em réu, sonegou nomes na denúncia dos envolvidos no ‘Picanhagate’ e transformou os vilões em “mocinhos”.

QUINTA:

Pessoal do Mário Covas foi violentado ontem pela Energisa que cortou a energia de todo mundo mesmo sabendo que o assunto das ligações ditas “clandestinas” poderia ser resolvido socialmente. A concessionária não quer instalar padrões nos casebres obrigando aqueles moradores à clandestinidade de suas ligações. Isso é uma vergonha.

SEXTA:

A Energisa mantém mais de R$ 100 milhões em caixa de dinheiro que não é dela, mas sim dos consumidores, e nega-se à fazer um atendimento social às pessoas de baixa renda ou em situação de risco. O caso do Mário Covas é emblemático. E como não estamos em campanha eleitoral, não apareceu ninguém para defender aquela gente.

SÉTIMA:

O Clube Estoril vai apresentar no próximo dia 19 (sábado) a “Noite de Queijos, Vinhos e Massas” sob o som maravilhoso da Banda Órion. Uma oportunidade de você levar a namorada, noiva, esposa, filhos para uma noitada sadia, fazendo novos amigos e de diversão garantida. Reserve já seu convite pelo fone 3312-0400.

OITAVA:

Traficantes estão se virando como podem para garantir a sobrevivência do narcotráfico que está à cada dia mais difícil com a fiscalização via satélite de nossas fronteiras. A Polícia Civil descobriu que alugaram um hangar em S. Gabriel D’Oeste para fazer uma base de aeronaves ligadas ao tráfico de cocaína entre a Bolívia e o Brasil.

NONA:

Os “Marajás” do Ministério Público Estadual vão ter que vomitar o dinheiro que receberam à mais. A ordem é do Conselho Nacional do Ministério Público, e desagradou muita gente. Fazer o vomitório é muito difícil, mas neste caso, se não obedecerem acabarão respondendo.

DÉCIMA:

Domingo é o grande dia. O Asilo São João Bosco vai sortear o “Bolada Show de Prêmios” a partir das 10 horas, transmitidos pela Difusora-FM 101.9. Serão 4 prêmios de R$ 5 mil reais e smartphones. Presenteie seu papai ou as pessoas que você ama, e faça uma boa ação para uma entidade séria, honrada e de bons serviços prestados à nossa sociedade. Peça já sua cartela pelo telefone: 3023-3142.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

