As Dez Mais

Quarta-feira, 16 de agosto de 2017.

PRIMEIRA:

Procuradores da República responsáveis pela Lava Jato estiveram reunidos ontem com advogados para acertar os detalhes finais do acordo de ‘delação premiada’ do operador financeiro Lúcio Funaro. Isso tem feito aumentar a dose de Lexotan de dois personagens políticos do nosso estado: Delcídio do Amaral e Reinaldo Azambuja.

SEGUNDA:

Ontem foi dia de convescote político em Aquidauana. O governador prometeu R$ 20 milhões para a cidade, e de tão feliz por não ter sido vaiado – coisa que só acontecem em Campo Grande – ele chegou abraçar para uma ‘selfie’ a sua vice-governadora, a flambada Rose Modesto.

TERCEIRA:

Aquidauana virou por algumas horas a Meca dos políticos governistas e daqueles que desejam se tornar políticos em 2018. Entre eles, mais perdido que ‘cebola em salada de frutas’ apareceu ‘perdidinho da silva’ e com aqueles ‘olhões esbugalhados’ o deputado federal Vander Loubet, do PT.

QUARTA:

Anotem: Via park com a Mato Grosso e prolongamento da Antonio Maria Coelho virou o ‘Triângulo dos semáforos’. Dezoito ao todo. Nos horários de “pico” ali ninguém anda. Gente que gosta do prefeito tem pedido à ele não colocar suas digitais naquela maluquice que está sendo inaugurada na manhã de hoje.

QUINTA:

O ‘voto distritão’ está mesmo a caminho. Tem gente contra, gente a favor e gente ‘muito pelo contrario’. Com o ‘distritão’ vai acabar o famoso ‘voto de legenda’ que injustamente arrasta candidatos sem votos para câmaras municipais, estaduais e federais, faz senadores sem votos e outras malandragens. O ‘distritão vem aí’. Como dizem os mexicanos: “Que venga El toro!”.

SEXTA:

Se tem um suplente de federal que ninguém no interior e na Capital quer vê-lo nem pintado de ouro esse sujeito é o tal Elizeu Dionízio. Pensa num homenzinho que ficou antipático, pernóstico e chato.

SÉTIMA:

Celulares inteligentes “já era!”. Depois da clonação e raqueação dos chamados smartphones, as celebridades retornaram para os celulares chamados “burros” que recebem e transmitem ‘mal e porcamente’. A nova onda começou nos Estados Unidos e já chegou forte por aqui, segundo uma grande reportagem da Veja desta semana. Eu já to na onda com meu telefoninho que custou 50 reais.

OITAVA:

Em Aral Moreira, Amambai e Coronel Sapucaia 35 cabeças de gado morreram contaminadas pela raiva bovina. A informação é do Iagro.

NONA:

Quem se deu mal foi o Roberval da Cunha que resolveu montar o ‘Atacadão das Droga’ no Rita vieira. O empreendimento “faliu” com a chegada da polícia. O prejuízo não foi apenas material. Roberval vai passar, pelo menos 15 anos na cadeia.

DÉCIMA:

Espancadores de mulheres ‘batem pino’ se for em Campo Grande. Além das condenações terão que suportar as ‘tornozeleiras eletrônicas’. Para se ter idéia de como esse “mercado” é agitado, das 140 tornozeleiras existentes na Agepen, 79 estão nas pernas desses espancadores do sexo frágil. Aqui o bicho pega.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários