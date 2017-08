As Dez Mais

Segunda-feira, 21 de agosto de 2017.

PRIMEIRA:

Lição de compreensão e amor a do lutador de boxe Popó. Recebeu com naturalidade o fato do filho dele ser gay. Reconheceu que não é normal, mas respeita e apóia o filho.

SEGUNDA:

Tem muitos pais que não aceitam o fato do filho ser gay e procuram esconder o filho ou tratá-lo como se o problema não existisse. Popó, que é um campeão, chegou dizer que “Se alguém tratar seu filho com discriminação, vai partir pra cima”.

TERCEIRA:

Pesquisa do IPEMS mostrou que o eleitorado sul-mato-grossense quer de volta à vida pública o ex-governador André Puccinelli e o ex-prefeito Nelsinho Trad. A chamada ‘Velha Guarda’ está em alta diante dos novos nomes que se elegeram e não solucionaram nada.

QUARTA:

Na convenção municipal de sábado do PMDB, André Puccinelli fez um discurso inflamado. Cobrou do partido que não se cale diante de ataques dos “tucanos” na Assembléia ou na Câmara.

QUINTA:

A Mega-sena acumulou de novo. Na quarta-feira o premio será de 32 milhões. Concurso 1960 sorteado sábado deu as seguintes dezenas: 01 – 18 – 25 – 37 – 39 e 43.

SEXTA:

Fernando Nascimento dos Santos, de 22 anos, que foi decapitado por três bandidos que já estão presos, teria sido “oferecido” em holocausto ao PCC porque era do Comando Vermelho. Os homicidas, que filmaram o episódio e o colocaram nas redes sociais, acham que indo para o presídio vão tirar uma cadeia “fofa”.

SÉTIMA:

Quem precisar de atendimento de saúde noturno vai ter que aguentar mais uma invenção: O plantão ‘Cinderela’ que funciona apenas 6 horas. Está todo mundo apreensivo e torcendo para que não invente agora o plantão Pinóquio.

OITAVA:

No Jd. Colúmbia, dois assaltantes se deram mal. Tentaram roubar uma moto, mas não deu certo. Tentaram roubar outra num supermercado e foram presos pelo segurança que atirou no pé de um deles. Populares aproveitaram o embalo e surraram a dupla que deu sorte de não terem sidos linchados. Ficaram tão gratos com a chegada da polícia que até entregaram 4 tabletes de maconha que tinham em suas residências.

NONA:

Amanhã vence o prazo para os mototaxistas instalarem o mototaxímetro. Quem não se ajustar à exigência vai sofrer fiscalização e poderá até ter o alvará suspenso e ou cassado.

DÉCIMA:

Em 2018 os Drs. Loester e Paulo Siufi e Eduardo Rocha sairão candidatos a deputado estadual. Moka segue candidatíssimo ao Senado. Carlos Marun e Tereza Cristina disputarão a Câmara Federal. Aliás, Tereza confirmou filiação no PMDB. Ulisses Rocha continua na presidência municipal do partido. A professora Alelis Izabel Gomes será a Líder do partido. André Puccinelli colocou-se à disposição do PMDB para disputar o Governo de Mato Grosso do Sul no próximo ano.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários