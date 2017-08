As Dez Mais

Sexta-feira, 25 de agosto de 2017.

PRIMEIRA:

O “pau comeu” na reunião da Acrissul. O atual presidente Jonathan Pereira Barbosa, não gostou dos questionamentos à sua prestação de contas. O nível baixou. Foi “coice” pra todo lado. Quem viu me contou, que por pouco a ‘coisa’ não descambou para o pugilato.

SEGUNDA:

O deputado Lídio Lopes está encontrando dificuldades para explicar “como” a funcionária Sheila Lins de Albuquerque, do seu gabinete, estava “trabalhando” e ao mesmo tempo na Disneylandia. Ou a moça conseguiu um teletransporte ou era “fantasma”. O fenômeno de estar em dois lugares ao mesmo tempo foi parar no noticiário nacional.

TERCEIRA:

Outro que deverá fazer “vomitório” é Fiorelo Alves Rigo, sobrinho do ex-deputado Ary Rigo. Só aparecia para “assombrar” os corredores da Assembléia no dia do pagamento. Está condenado pela Justiça a devolver R$ 123 mil reais de dinheiro recebido indevidamente.

QUARTA:

A favela do Jd. Cangurú será inteiramente despejada. A Ehma ganhou na justiça a reintegração de posse. Vai construir no local ‘trezentas’ casas. Os 40 moradores do local estão de novo com a ‘mala nas costas’.

QUINTA:

A Flex Park vai dar um salto tecnológico a partir de 1º de setembro. Passará a usar o chamado ‘parquímetro digital’ que poderá ser baixado em Smartphones. São mais eficiente e menos descomplicados que os chamados “chaveirinhos”.

SEXTA:

A lei que autoriza o Governo do Estado conceder ‘incentivos fiscais’ às empresas que queiram se instalar em nosso Estado, não estabelece responsabilidades de fiscalização e muito menos punição às empresas que ‘tratam’ e não ‘cumprem’ o prometido. Essa falha legislativa possibilitou à JBS/Friboi sonegar legalmente R$ 10 bilhões em nosso Estado.

SÉTIMA:

Dizem que a partir de setembro a gasolina poderá ter sua pauta fiscal reduzida. O preço nas bombas deverá cair em até R$ 0,10 centavos. Só acredito… vendo!.

OITAVA:

Bombeiros e PMs vão paralisar atendimento por 24 horas a partir da próxima semana. Decisão saiu ontem em assembléia geral. O Governo do Estado encerrou as negociações com essas categorias. Eles querem paridade com o aumento dado à Polícia Civil. O que já está ruim, pode ficar piorar.

NONA:

A ‘Marcha para Jesus’ acontecerá amanhã, no aniversário de Campo Grande. A concentração está marcada para as 14 horas na Praça do Rádio Clube. Ingresso é um quilo de alimento não perecível. Participem.

DÉCIMA:

Amanhã Campo Grande comemora 118 anos de emancipação político-administrativa, e a Difusora-FM 101.9 comemora 78 anos de rádio. Inaugurada como presente à cidade nos seus 40 anos de fundação, a DIFUSORA-FM é um orgulho da radiofonia no Centro-Oeste e uma liderança inconteste nas ondas do rádio. A primeira rádio da cidade também foi a pioneira na migração AM/FM deste Estado.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários