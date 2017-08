Segunda-feira, 28 de agosto de 2017

As ‘dez’ mais

Primeira:

Um passarinho me contou que na semana passada o Governador Reinaldo Azambuja e seu advogado, foram ao STJ tentar conversar com o ministro Félix Fischer que “não os recebeu”. Saíram de lá chateadíssimos.

SEGUNDA:

Foi bonito o desfile de 26 de agosto. Transcorreu dentro da normalidade e sem protestos como nos anos anteriores. Houve mal-estar quando o governador e sua esposa subiram no palanque, mas a “vaia” que ele mesmo esperava não aconteceu porque a festa era do prefeito Marquinhos Trad.

TERCEIRA:

Naquele ambiente tenso Azambuja mal se ajeitava dentro da roupa. D. Fátima teve uma súbita queda de pressão tendo que ser discretamente atendida. Nas redes sociais os internautas pediram que ela experimentasse o atendimento do SUS ou do Hospital Regional.

QUARTA:

Passado o perrengue o governador voou para Bonito onde foi receber o Rally dos Sertões, mas o pessoal de lá também não gostou de recebê-lo. O governo tenta reverter essa baixa popularidade de Azambuja, mas… ta difícil.

QUINTA:

A Assembléia finalmente vai montar seu acervo de imagem e som sobre a Divisão e implantação do Estado. O projeto de Lei é do deputado Amarildo Cruz. Para os fotógrafos “chegou a hora da onça beber água”. Só 3 deles possuem esses registros fotográficos sendo que um deles foi injustamente demitido da Assembléia. Sem as fotos dele o acervo ficará incompleto.

SEXTA:

O caso da memória fotográfica da Assembléia poderá se complicar pela demissão inexplicável de Roberto Higa. Alguém brincando de “Deus” demitiu esse lendário e prestigiado fotógrafo. a culpa caiu no “lombo” do deputado Junior Mochi. Ele precisa dar seus ‘pulos’ para recolocar as coisas em seus devidos lugares.

SÉTIMA:

Pessoas que estão indo se tratar em hospitais de S. Paulo ficam surpresas: os médicos de lá descartam todos os exames feitos aqui na Capital pelos grandes laboratórios, condenando-os por ‘falta de definição’. Isso significa que as nossas ‘máquinas avançadas’ já estão ultrapassadas, e que já deviam ter sido substituídas por outras de última geração, salvo raras exceções. Pra quem tem grana, o nosso melhor médico continua sendo o avião da Tam.

OITAVA:

O Palmeiras ganhou ontem de virada sobre o São Paulo por 4 a 2. A “porcada” tá feliz e comemorando com motivos. A Mega-Sena acumulou de novo. Próxima extração na quarta-feira com premio estimado em 44 milhões. Dezenas sorteadas sábado: 05 – 06 – 15 – 25 – 39 e 53. É a quinta vez que o premio acumula.

NONA:

Sem pagamentos, o Hospital Regional de Ponta Porã trabalha hoje só com 30% do efetivo. A população está penando diante da inadimplência do Governo do Estado. Aquela velha promessa do governador em campanha que “Ia investir na Saúde” não passou de mentira.

DÉCIMA:

Acontece hoje às 20 horas na Paróquia de São José, na Pedro Celestino 1446, em Campo Grande, a missa de 7º Dia em intenção à boníssima alma do saudoso e inesquecível Dr. Pedro Pedrossian. Compareça e leve seu abraço à Família.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui

Comentários