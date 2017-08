As Dez Mais

Quarta-feira, 30 de agosto de 2017.

PRIMEIRA:

A caminho da China o avião do Presidente Temer pousou em Portugal. Lá, o presidente português confirmou a Temer a compra de 5 aviões cargueiros KC-390, da Embraer, uma transação de U$ 450 milhões. Assim, entramos no mercado de equipamentos para a OTAN e abrimos novos mercados.

SEGUNDA:

A notícia da compra dos 5 cargueiros da EMBRAER pelo governo de Portugal, foi dada à nossa coluna pelo deputado federal Carlos Marun, único deputado federal deste Estado a integrar a comitiva presidencial com viagem à China.

TERCEIRA:

A política já está fervendo em nossa Capital. O pessoal do senador Pedro Chaves já está trabalhando a periferia. Ontem foi dia de reunião no Oliveira com a presença da esposa do senador , Profa. Reni, falando pouco aos presentes porque estava muito gripada.

QUARTA:

Outro que também amanheceu publicando propaganda no Facebook da sua candidatura a deputado estadual foi Jamilson Name. Circulam rumores que ele deverá ser o único candidato ao cargo pelo PDT, caso a regra do Distritão seja realmente aprovada e válida para o próximo ano.

QUINTA:

Ontem foi dia de “baculejo” no Detran. Seis foram presos pelo Ministério Público e levados para o Presídio de Trânsito, mas não chegaram nem esquentar o banco e já estão todos soltos lambendo as feridas produzidas com o farto noticiário que tomou conta das rodas e conversas no dia de ontem.

SEXTA:

Conversa de bastidores que o “xís-9” de toda essa caçada feita pelo Ministério Público é o tal João Roberto Baird, que antes da bomba estourar, pegou seu jatinho particular e “caiu fora”.

SÉTIMA:

Dizem que, se o Ministério Público puxar mesmo o chamado “fio de Ariadne” vai acabar em dois endereços inóspitos: Secretaria de Fazenda do Estado e Assembleia Legislativa. Comentam mais, que o pessoal da chamada ‘bancada terenense’ está com a pulga atrás da orelha.

OITAVA:

Encerraram de forma deselegante o vôo político que estava sendo ensaiado pelo diretor-presidente do Detran Gerson Claro. Quanto a Ary Rigo que já havia sido mandado embora na Operação Uragano, agora talvez ele se aposente e deixe de fazer besteiras.

NONA:

Enquanto o Governo do Estado continua metido em confusões, as receitas estaduais continuam despencando. Em julho a queda foi de 5% ou R$ 759,2 milhões. O IPVA caiu de 20,7 milhões para R$ 17,1 milhões.

DÉCIMA:

Já estão em liberdade: Gerson Claro, diretor-presidente do Detran; Celso de Oliveira, diretor de administração e Finanças; Érico Mendonça, Chefe de Divisão e Execução Orçamentária; Donizete Aparecido da Silva, diretor-adjunto; Gerson Tomi, diretor de Tecnologia e Luiz Alberto de Oliveira Azevedo, lotado na Segov, homem de ouro da equipe de transição de Reinaldo Azambuja. Permanecem presos: José do Patrocínio, Anderson Campos e Fernando Roger da Pirâmide Informática. Ari Rigo segue preso no 3º DP e será levado para depoimento no Gaeco quando provavelmente deverá receber alvará de soltura.

