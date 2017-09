Quarta-feira, 13 de Setembro de 2017.

AS ‘DEZ’ MAIS

Primeira:

Vereadores não embarcaram na Moção de Congratulação – proposta na sessão de ontem na Câmara Municipal – para o presidente da Santa Casa Dr. Esacheu Nascimento. O placar foi 14 a 12.

Segunda:

Parece que vai entrar “areia” no aluguel de 80 mil mensais pelo prédio que o Ministério Público alugou nesta Capital. A imprensa quer saber quem é o felizardo proprietário do imóvel. Ontem um site divulgou ser do empresário Wilsinho Fontoura, da Multiplik.

Terceira:

O Dia do Idoso (1º de Outubro), será comemorado festivamente pelo Asilo São João Bosco, com uma ruidosa programação. Doações serão sempre bem-vindas. A entidade quase centenária é uma das mais acreditadas e benfazejas desta Capital.

Quarta:

A justiça arquivou “quatro” processos contra o ex-governador Zeca do PT, relacionados com o que ficou conhecido como a “Farra da Publicidade”. Nada foi constatado. Zeca disse que outros processos contra ele seguirão pelo mesmo rumo.

Quinta:

O PSDB está à procura de um presidente estadual para o partido. Dos “sete” deputados da bancada só “quatro” demonstraram algum interesse: Rinaldo Modesto, Beto Pereira, Felipe Orro e Mara Caseiro. Correndo por fora o ex-secretário Enelvo Felini.

Sexta:

O vereador Dr. Sami está feliz com o atendimento “Vip” dado pela Secretaria de Obras às suas indicações. Algumas delas não demoram nem “dez” dias para o atendimento.

Sétima:

Ontem os auditores do Tribunal de Contas do Estado deram um “baculejo” nas verbas de representação da vereança da Capital. Depois de muitas perguntas e papéis parece que gostaram do que viram.

Oitava:

Em Três Lagoas ontem foi dia da Polícia Federal correr atrás de R$ 1,6 milhão desviados em compras de peças superfaturadas na Prefeitura. A “camófa” estava entre o 3º escalão da municipalidade e oficinas mecânicas. Preços eram superfaturados em até 200%. A operação chamou-se “Cambota”, populacho para “virabrequim”.

Nona:

Um táxi que trafegava entre Japorã e Mundo Novo foi atropelado pela roda de uma carreta que perdeu a direção tombando à beira da rodovia. A roda bateu na frente do táxi onde estavam 4 funcionários do Shopping China, da loja de Salto Del Guayrá-Paraguai. Os feridos foram atendidos pelo hospital de Mundo Novo.

Décima:

A manhã começa com o noticiário da prisão de Wesley Batista, irmão de Joesley, que já está preso em Brasília. Tudo indica que a “dupla” ficará por bom tempo na cadeia, vez que tiveram suas prisões temporárias transformadas em preventivas.

AVISO:

Hoje é dia de Novena do Perpétuo Socorro pela FM-101.9 a partir das 15 horas. Orem conosco.

