As Dez Mais

Primeira:

Bateu Polícia Federal ontem a tarde em Jardim-MS, mas a operação foi muito sigilosa embora o carro não fosse descaracterizado. Ninguém soube dizer atrás ‘do que’ a equipe estava, mas todos são unânimes em dizer que “coisa pouca não era”.

Segunda:

Protesto de homem irritado na noite de ontem no CRS do Tiradentes deixou as pessoas sem saber o que fazer. Depois de esperar várias horas, inconformado com a situação, o homem tirou a roupa e ficou nu durante uma crise nervosa.

Terceira:

Ao esperar da meia-noite de domingo às 7:30 da manhã, uma senhora de 64 anos só foi atendida no Posto do Nova Bahia, depois de botar a boca no mundo protestando pela ausência de médico. Com a fala na imprensa o médico apareceu e consultou a doente em menos de 5 minutos.

Quarta:

Quarta-Feira os servidores administrativos das escolas estaduais vão cruzar os braços. Calcula-se que o movimento deva reunir na Assembléia Legislativa mais de quinhentas pessoas para um protesto que está sendo organizado pela Fetems.

Quinta:

O deputado federal Geraldo Resende está sendo acusado de fazer nomeações de apadrinhados em cargos federais. As centrais sindicais prometem botar a boca no trombone.

Sexta:

Advogado nomeado na gestão de Alcides Bernal flagrado defendendo membro da ‘gang de choque’ do ex-prefeito que pauleava todo mundo nas redes sociais está sendo investigado pelo Ministério Público. Ao defender um réu ‘bernardete’ a parte contraria pediu a ata da audiência onde ele era o advogado. Se condenado ele terá que devolver os salários aos cofres da Prefeitura.

Sétima:

O trajeto entre Sidrolândia/Maracajú não pode ser feito a mais de 40 por hora. A buraqueira tomou conta geral da rodovia. E pensar que Maracajú é a “terra” do Governador…

Oitava:

Primavera chegando no próximo dia22 (quinta-feira) às 17:02. Estação mais amena e chuvosa. Considerada a mais linda estação do ano, o PMDB prepara a “Primavera Peemedebista” que marca o início da caminhada do ex-governador André Puccinelli (PMDB) na retomada do poder estadual. André inaugura a “Primavera Peemedebista” com entrevista de 45 minutos no meu programa na FM-101.9, na quinta-feira. Aguardem.

Nona:

Em 8 anos o patrimônio do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cresceu 87,18%, ou seja: R$ 17,629 milhões entre 2006 a 2014. Azambuja é considerado hoje o segundo governador mais rico deste País com R$ 37,850 milhões.

Décima:

Sem ter tido acesso ainda aos documentos e provas da ‘delação premiada’ de Joesley Batista da JBS, o governador Reinaldo está esperneando no escuro tentando escapar das mãos do ministro Félix Fischer, que mandou a Polícia Federal investigar a propina que Joesley disse ter pago em dinheiro vivo ao governador e ‘calçadas’ por notas fiscais frias. O inquérito foi aberto ontem.

