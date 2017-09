As Dez Mais

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2017.

Primeira:

Amanhã – dia 21 – começa a “Primavera Peemedebista”. É a largada do partido rumo a eleição de 2018. Presença confirmada no meu programa na FM-101.9 do ex-Governador André Puccinelli.

Não percam.

Segunda:

Tem Peixada e Feira de Importados na Apae da R. Joana D’arc, 1.450 no domingo (24/09). Parceria com Arildo Flores. Ingressos a R$ 50 reais. Colabore pelo fone 3313-6400.

Terceira:

Desgostoso de como a SESAU está encarando o atendimento nos Postos e UPAs, o prefeito Marquinhos Trad deve marcar uma reunião com o secretário e promover profundas mudanças que vão atingir do acolhimento à finalização.

Quarta:

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) viajou com uma comitiva para o Bolsão para inaugurar um poço profundo. Pensando em reeleição Azambuja, críticos dizem que Azambuja está fazendo “churrasco com pé de frango.

Quinta:

A estratégia dos “tucanos” é não depender de votos dos eleitores da Capital e trazer a reeleição de Azambuja do interior. A batalha final será travada em Campo Grande onde a popularidade do atual governo é mínima.

Sexta:

Santa Casa com médicos em greve desde ontem. Protestam pelo atraso de salários. A categoria vai estender a paralisação para os hospitais universitários de Dourados e Campo Grande.

Sétima:

O “peladão” do Posto do Tiradentes vai virar notícia nacional na Rede Record de Televisão no próximo domingo. A rede de televisão vai mostrar o desespero provocado pelo mau-atendimento. A Sesau disse que o protagonista desse patético ato tem distúrbio psicológico e estava alterado por não tomar medicação.

Oitava:

Uma alta fonte governista me garantiu que a pressão da Assocarnes – Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores do MS, não vai dar em nada. Eles teriam sido chamados para uma conversa com o Governador que ameaçou mandar levantar a vida de cada um desses associados. Por isso eles se acomodaram com medo de uma devassa fazendária.

Nona:

Vem por ai um novo Refis. A Prefeitura de Campo Grande, em busca de mais recursos financeiros, prepara uma nova forma de colocar em dia a vida dos contribuintes. Os atrasados em IPTUs e demais encargos somam quase 80 milhões.

Décima:

A Polícia Federal vai fechar o cerco contra os chamados “gatos” que roubam sinal de TV a Cabo em todas cidades brasileiras. O “crime organizado” tem feito uma exploração paralela desses serviços e isso tem defasado e desestimulado o setor. Se forem mesmo prender os que exploram e os que consomem esse tipo de serviço é melhor colocarem uma grade em torno dos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do país.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuui.

