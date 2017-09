As Dez Mais

Segunda-feira, 25 de setembro de 2017.

Primeira:

O “trenzinho caipira” do governador ensaiando novas idas ao interior. Os “marqueteiros” do Azambuja (PSDB) aposta no interior contra a Capital e dizem que vão deixar para conversar sobre reeleição com o campo-grandense depois da certeza de que não precisarão dos votos daqui.

Segunda:

Rochedo chora a morte de sua maior foliã, a professora Maria que ficou famosa como “Maria Sem Troco”. Com a morte do marido ela abandonou a regência de sala e foi para trás do balcão do pequeno comércio onde paravam as jardineiras. Sua particularidade era que “nunca tinha troco”. Ela foi sepultada ontem, mas ficou a fama.

Terceira:

Pesquisa da Ipsus divulgada em reportagem da revista VEJA da semana mostra: Lula crescendo na opinião pública e Sérgio Moro em decadência. O povo encheu o saco da ‘lava jato’ e quer o Brasil crescendo. Muita gente passando dificuldades. 13 milhões de desempregados e o ‘mimimi’ da investigação nunca acaba.

Quarta:

O Ministério Público Estadual finalmente descobriu o ex-prefeito Alcides Bernal existe. Já pediram o bloqueio de R$ 2,5 milhões do patrimônio dele e querem saber onde ele conseguiu tanto dinheiro para ter uma evolução meteórica no seu patrimônio.

Quinta:

Carlos Marun (PMDB) é figura principal na página de ‘Política’ do jornal “O Estado de S. Paulo”. Ele fala que na CPI DA JBS, PT e PMDB não vão perder tempo se agredindo e juntos vão investigar o ex-PGR Rodrigo Janot. Querem saber por que Janot encheu de privilégios os irmãos Wesley e Joeslei Batista, da JBS, que acabaram indo pra cadeia.

Sexta:

A Megasena acumulou de novo. Já a ‘Bolada Show de Prêmios’ premiou ontem: Com 5 mil em dinheiro: Márcia Magalhães Pinto (Aero Rancho); Moto: Luis Carlos S (Vila Nasser); Carro no valor de R$ 30 mil: João Carlos da Mota (Jd. Colibi). Nesta semana haverá ‘extração-extra’ dia 1º de Outubro pela Band, com 10 prêmios de mil reais para os compradores de cartelas. Eles também concorrerão aos prêmios de: 5 mil, uma moto e um carro no valor de 30 mil, na extração do dia 8 pena Band.

Sétima:

Violência injustificável e covarde é o que a sociedade campo-grandense acha sobre o bárbaro e frio assassinato contra o jovem Adilson Silva Ferreira dos Santos (22), no show ocorrido no Shopping Parque dos Ipês. O agente penitenciário federal Joseilton de Souza Cardoso (37), que atirou sem motivo na vítima, nem soube justificar porque o fez. Preso em flagrante, esse vai chupar “cana grossa”. Merece!.

Oitava:

Durante o show de Henrique e Juliano no Shopping Bosque dos Ipês, enfiaram a mão dentro de uma mochila e surrupiaram um celular, cujo rastreador do aparelho mostrou que ele estava dentro do luxuoso Condomínio Alphaville. A queixa foi registrada na polícia. Se fosse pobre seria ‘ladrão’, mas como é rico, certamente deve algum ‘cleptomaníaco’.

Nona:

Muita gente com a ‘pulga’ atrás da orelha com a chegada da juíza substituta do juiz Odilon de Oliveira, que resolveu sair em merecidas férias. A Dra. Monique Marchiolli Leite, da ultima vez que assumiu o cargo andou colocando tornozeleira eletrônica em meio mundo. Sua volta deixa o povo ressabiado, porque, como diz o velho adágio, da cabeça de juiz…

Décima:

Desinformado quanto ao projeto de Lei do deputado estadual Dr. Paulo Siufi (PMDB) que proclama N. S. do Perpétuo Socorro a “Padroeira do MS”, correm boatos que o governador deverá vetar o projeto porque sua santa preferida não é essa. Verdade ou não, para assegurar que isso não ocorra, na quarta-feira (27/09) os católicos se mobilizarão para fazer um ‘abaixo-assinado’ pedindo que o governador não coloque gosto ruim no projeto. Podem contar com a minha assinatura.

