As Dez Mais

Dia 5 de Outubro acontece a eleição para a presidência do Conselho Regional de Odontologia do MS. A Chapa-2 é a renovação. A entidade tem a mesma direção há 20 anos. Tânia Garib é a grande timoneira da renovação.

O Agente Penitenciário Federal Joseilton de Souza Cardoso, de 37 anos, que matou o servente Adilson Silva Ferreira dos Santos, de 22 anos, saiu da audiência de custódia com o juiz, direto para o Centro de Triagem.

Para piorar a situação, Joseilton está em estágio probatório, portanto, não poderia se meter em confusões . A discussão agora está em saber se a arma do crime era dele ou da instituição.

Na Câmara Federal hoje é dia de discussão sobre o financiamento de campanha. Essa discussão pode emperrar a reforma política. Para o Planalto ela pouco importa. O que não pode ficar parado é a reforma da Previdência.

O Governo do Estado vai mexer na pauta fiscal e a partir do dia 1º de Outubro os combustíveis voltarão a subir, desta vez em 2,09%. E como do couro sai a correia, o aumento na pauta vai mexer direto no bolso dos consumidores.

No festival de aumentos outro que nessa ‘dança’ é o botijão de gás que subiu hoje 6,9%. Em Campo Grande o botijão pode ser comprado entre 68 a 75 reais. Em Nova Andradina-MS o botijão chega custar 80 reais.

Está mantido o Horário Brasileiro de Verão. Ele irá começar domingo dia 15 de outubro e vai durar até 17 de fevereiro. Inventado na época de Getúlio Vargas, esse horário faz parte da chamada “economia besta” que se pratica em nosso País.

Até agora não apareceu nenhuma foto do Agente Penitenciário Federal Joseilton de Souza Cardoso em nossa imprensa. Nas notícias só fotos da vítima, como se seu assassino não tivesse rosto. É por esses “privilégios” que neste País se cria um distanciamento entre pobres e ricos.

Comentário à boca pequena pelos corredores da Assembléia de que certo deputado anda cabisbaixo porque bloquearam metade do seu salário numa ação trabalhista.

O desconto de 90% no ICMS pelo ex-governador André Puccinelli para atrair ao Estado a Eldorado Papel e Celulose deverá ser cancelado pelo governador Azambuja. O trato da empresa com o Governo do Estado era de 15 anos – até 2027 – mas Reinaldo resolveu roer o acordo.

