As Dez Mais

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2017.

Primeira:

Se o STF pensava que os senadores fossem entregar a ‘rapadura’ com facilidade se enganou redondamente. Hoje o Senado está articulando para não votar o afastamento e reclusão noturna do senador Aécio neves (PSDB).

Segunda:

A Copa do Brasil ficou com o Cruzeiro. O Flamengo voltou pra casa como vice-campeão. Além da taça, o time mineiro vai botar a mão em quase 16 milhões de reais. O jogo foi eletrizante. A Difusora-FM 101.9 transmitiu as emoções na voz do ‘canhão do rádio’ Elson Pinheiro.

Terceira:

A Família sul-mato-grossense está unida em torno do abaixo-assinado para não deixar que o governador vete o projeto de Lei do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), que proclama N. S. do Perpétuo Socorro como a Padroeira de Mato Grosso do Sul. O dia da santa – 27 de Junho – não será feriado.

Quarta:

O deputado tucano Beto Pereira tomou “pau” com seu projeto que pretendia impor AR (Aviso de Recebimento) aos devedores, para só depois eles fossem negativados. A Associação Comercial reagiu e o projeto acabou vetado. Beto disse que no próximo ano seu projeto voltará a ser reapresentado na Casa.

Quinta:

Depois de um almoço no cafofo do AJ, o ex-governador André Puccinelli (PMDB) destravou a língua deixando a entender que será candidato a governador pelo PMDB. A notícia está na edição de hoje do “Correio do Estado”.

Sexta:

Será sepultado hoje o Dr. Wilson Maksoud: Pioneiro da radiologia em nosso Estado e fundador da Di Imagem, ele faleceu aos 96 anos de idade.

Sétima:

O Blog do Nélio tem feito um patrulhamento inteligente nas nomeações de parentes dentro da administração municipal. Em alguns setores essas nomeações chegam ao cúmulo de um ex-vereador que virou subsecretário, nomear a namorada ganhando 6 mil mensais.

Oitava:

Finalmente a estátua do Poeta Manoel de Barros descansará em paz, num lugar especialmente dimensionado para ela na Afonso Pena.

Nona:

É mesmo o corpo do Guarda Municipal Anderson de Lira encontrado dentro de um Honta Fit, que a mais de 100 por hora se estatelou contra um poste na Av. Mato Grosso, matando seus dois ocupantes num pavoroso incêndio.

Décima:

Pedófilo com mais de 400 imagens de bebês sendo barbarizados sexualmente, e uma coletânea de vídeos pornôs infantis, acabou preso pela Polícia Federal. O “tarado” tem 21 anos. Seu nome não foi divulgado, mas ele está guardado no xilindró da Superintendência da Polícia Federal de Campo Grande.

