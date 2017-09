As Dez Mais

Sexta-feira, 29 de Setembro de 2017.

Primeira:

O Senado resolveu peitar o STF. Não vai afastar o senador Aécio Neves (PSDB) do cargo. O impasse entre o Legislativo e Executivo não é bom pra ninguém. Infunde uma insegurança jurídica na população. Alguém vai ter que ceder nessa queda de braço.

Segunda:

A Câmara aprovou por 27 a 2 o Refis pedido pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD). O objetivo é arrecadar 38 milhões em 60 dias. O desconto para pagamento à vista chega a 90%.

Terceira:

Impressionante a repercussão da ideia do vereador Francisco Veterinário: quer mandar castrar as ‘capivaras machos’ em nossa cidade. Já ganhou o apelido de Chico Capivara.

Quarta:

Adiada para novembro a convenção do PMDB. André Puccinelli deverá ser aclamado por unanimidade. Ele também é apontado como candidato a governador do partido para 2018.

Quinta:

O Ministério Público Estadual continua aporrinhando o pessoal da administração estadual passada. Desta vez pediu o bloqueio de 140 milhões dos envolvidos na construção do Aquário do Pantanal. O pedido é absurdo, tanto é, que na conta de um dos denunciados o saldo encontrado foi de R$ 14,75 centavos.

Sexta:

O Aquário do Pantanal continua sendo o Iraque do governador Azambuja (PSDB). Puccinelli deixou em caixa o dinheiro para ele terminar a obra e Azambuja não o fez, deixando que os custos se triplicassem, os peixes morressem e o tempo passasse. André já disse que vai voltar e terminar a obra.

Sétima:

Das 30 empresas que existiam tapando buracos sobraram apenas três, e entramos no período chuvoso da Primavera com a tendência de cair mais água com a chegada do verão. Sem conhecer como as coisas funionam o Ministério Público continua se metendo nas administrações emperrando serviços.

Oitava:

Eduardo Romero e Valdir Gomes estão tristes com o arquivamento dos colegas de Câmara ao projeto conjunto que fizeram sobre a instituição no Calendário do Município da chamada “Parada Gay”. O evento que acontece em setembro foi vetado pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o veto foi mantido pelos demais vereadores.

Nona:

A briga entre facções criminosas continuam rendendo notícias policiais e mortes violentas. Em Ponta Porã fizeram um ‘microondas’ com um criminoso até agora não identificado. Na noite de ontem foi a vez de Ederson Caetano de Souza, de 35 anos, ser atingido por 3 tiros na região das Moreninhas. Entre as facções o “bicho” tá pegando.

Décima:

Mega-sena deve passar de 50 milhões amanhã. Acumulou novamente. Resultado de quarta-feira: 9 – 16 – 20 – 54 – 57 e 60. Não esqueça de fazer sua fézinha e boa sorte.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

