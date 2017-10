As Dez Mais

Sexta-feira, 06 de Outubro de 2017.

Primeira:

A CPI DA JBS prevê que em no máximo 90 dias a empresa investigada não tenha mais patrimônio para responder pelas sonegações causadas ao Estado.

Segunda:

O juiz federal Odilon de Oliveira é mesmo “pé quente”. Já no apagar das luzes de sua brilhante carreira jurídica, caiu nas suas garras o terrorista Cezare Batisti, asilado no Brasil e com prisão perpétua decretada na Itália.

Terceira:

Batisti disse na videoconferência ao juiz que estava indo à Bolívia comprar roupas para revender. Não poderia se ausentar do Brasil sem autorização, e ao transgredir teve sua preventiva decretada.

Quarta:

Na Itália houve comemoração à prisão do procurado terrorista autor de 4 mortes. Existe um pedido de reconsideração para extraditá-lo e desta vez parece que Batisti vai voltar para o seu país de origem. A prisão dele foi a cereja do bolo do Dr. Odilon que está se aposentando do o cargo.

Quinta:

Odilon é a grande aposta política do PDT, mais especificamente do Conselheiro Jerson Domingos. Ele deverá decidir se entrará ou não para a vida pública. É considerado – por enquanto – o “abre-alas” pedetista para 2018.

Sexta:

Depois de receber a denúncia de que na Câmara Municipal de Água Clara tinha mais funcionários do que o local suportaria, o MPE-MS resolveu dar um “baculejo” naquele Legislativo. Vereadores não gostaram e a visita dos “Homens de Preto”. O clima virou bate-boca.

Sétima:

A justiça voltou a ‘meter a caneta’ nas finanças do ex-prefeito Alcides Bernal. Ele terá que pagar R$ 5 mil por desrespeitar ordem de demitir estagiários contratados irregularmente durante sua infausta administração.

Oitava:

O deputado federal Carlos Marun (PMDB) denunciou a prisão do advogado Willer Thomaz e um procurador. Ficaram presos 76 dias sem que fossem ouvidos por qualquer autoridade. Marun disse que essa “metodologia” é a mesma das ditaduras, e que nem parece estarmos num “Estado democrático de direito”.

Nona:

O ex-vice-prefeito de Itaquiraí, Daniel Mamédio do Nascimento, vai assumir o comando da DFDA-MS (Delegacia Federal da Agricultura Familiar), no Estado enquanto Dorival Betini foi nomeado a superintendente do Ibama-MS. A nomeação de Daniel saiu hoje no Diário Oficial da União.

Décima:

Bonito recebe hoje a visita do ex-governador e deputado federal Zéca do PT. Foi rever amigos, manter contatos políticos e fazer aquilo que o Zeca mais sabe fazer: relacionar-se com o povo deste Estado.

ATENÇÃO!

AS ‘DEZ’ MAIS somente voltarão dia 16 (Segunda-feira) depois da ‘Semana do Saco Cheio’. Bom feriado a todos.

Fuuuuuuuuuui.

