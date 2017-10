Terça-feira, 17 de Outubro de 2017.

AS ‘DEZ’ MAIS

Primeira:

A meteorologia não previu a chuva de pesquisas que acontece hoje em Campo Grande. Tem pesquisas para todos os gostos e finalidades. Como diz o amigo Manoel Afonso: “Pesquisas são como biquinis: mostram os acessórios e escondem os principais”. Poderíamos adaptar o ditado alemão que diz: “Pesquisas são como salsichas. Melhor não ver como são feitas”.

Segunda:

Há intenções subjetivas escondidas dentro dessas informações que precisam serem desvendadas para que o público fique alerta. A da “Ranking” por exemplo, diz sub-repticiamente que o prefeito Marquinhos é o pêndulo da vitória. Para o lado que ele pender a vitória na Capital vai com ele. Em se tratando de eleição para governador isso é apenas sugestão.

Terceira:

Na Pesquisa do IPEMS publicada hoje no ‘Correio do Estado’ com 400 pesquisados e margem de erro de 5% (para mais ou para menos) não é uma amostragem segura sobre o quadro político local, mas deixa à mostra que o juiz Odilon de Oliveira começou cair tão logo colocou a ‘cara pra fora’ na política.

Quarta:

Outro dado do IPEMS mostra que tanto Ricardo Ayache quanto Valdeli dos Santos Rosa possuem “menos” que a margem de erro da pesquisa que é de 5%, e que o governador mesmo gastando essa enxurrada de dinheiro para tentar dar volume ao seu governo não cresceu 1 ponto em um mês de exagerados gastos de propaganda.

Quinta:

Saindo do campo das pesquisas, vamos à Assembléia Legislativa cuja movimentação nesta manhã está de deixar os nervos à flor-da-pele. Os sindicatos dos trabalhadores de frigoríficos pressionam os deputados para que não cassem os ‘Tares’ da JBS. Estão com medo de demissão. Se cassados esses acordos a carne da JBS deixará de competir com outros frigoríficos entre eles a Marfrig.

Sexta:

De certa forma o protesto desses trabalhadores parece ter como mão escondida e balançando o berço da impunidade a JBS, que sonegou 10 bilhões em impostos e pretende continuar na sua escalada criminosa de sonegação fiscal. Deputados estaduais não tem nada com a “paçoca” e a pressão na Assembléia por parte do Sindicato da Carne mostra que em nosso Estado o poste continua ‘mijando’ no cachorro.

Sétima:

É errado dizer que os Agentes Penitenciários estão em greve. Eles apenas estão aplicando o protocolo de procedimento estabelecido em lei para os que trabalham na profissão: 1 agente para cada grupo de 5 presos. Seguindo à risca como manda a lei, parece que os Agentes Penitenciários estão em greve, mas não é verdade. Palavras do presidente do Sinsap-MS, André Luiz Santiago.

Oitava:

Confirmado: Dias 9 e 10 de Novembro estará em Campo Grande o senador Álvaro Dias, acompanhado dos senadores: Romário, do ex-jogador do Corinthians Marcelinho Carioca e da deputada federal Renata Abreu. Eles virão lançar o partido “PODEMOS”. Do aeroporto seguirão para a Câmara Municipal onde serão recebidos pelos vereadores: João Rocha e Cida do Amaral que já é integrante do novo partido que está deixando de se chamar PTN.

Nona:

A Pesquisa Ranking mapeou os vereadores que “estão com tudo” perante a opinião pública. Listados por ordem decrescente: Valdir Gomes, em primeiro; Vinícius Siqueira, em segundo; Odilon de Oliveira em terceiro; Chiquinho Telles em quarto e Pastor Jeremias em quinto. Daqui pra baixo, tudo é canela.

Décima:

O governador Azambuja amanheceu o dia dando uma entrevista “sem pé nem cabeça” na televisão. Não disse ‘nada com nada’ e nem soube dizer se o futuro do Estado nas suas mãos será melhor, igual ou pior. Esse é o estilo “chuchuzão” do nosso governador. Tem que ver se o povo quer isso por mais 4 anos.

