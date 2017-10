As Dez Mais

Quinta-feira, 19 de Outubro de 2017.

PRIMEIRA:

O ex-juiz federal Odilon de Oliveira já estaria oficialmente inscrito no PDT desde terça-feira, a convite dos seus amigos Dagoberto Nogueira Filho e João Leite Schimidt. A filiação estaria sendo mantida em sigilo para ser divulgada em data oportuna.

SEGUNDA:

O sindicalista André Luiz Santiago, presidente do do SINSAP/MS que congrega os ‘Agentes Penitenciários estaduais’ com 1.200 filiados, foi reeleito ontem para novo mandato frente à entidade. Obteve 95% dos votos. Uma resposta da categoria aos maus-tratos e indiferenças do atual governo.

TERCEIRA:

O Governo do Estado fechou os 360 graus com sua metralhadora giratória atirando insatisfações para todos os lados. O governador às vezes tem demonstrado bom senso, mas sempre por detrás dessas conversas existem os chamados ‘Mercadores de Armas’ que atiram: ora num, ora noutro, só pra ver o ‘circo pegar fogo’.

QUARTA:

Caminhoneiros que trabalham no transporte de bovinos prometem hoje ruidosa manifestação no Parque dos Poderes. Eles protestam pelo fechamento de ‘sete’ das maiores plantas frigoríficas do estado. Toda a pecuária está em sobressalto com a paralisação decretada pela JBS. Em dois dias já deixaram de abater mais de 30 mil reses.

QUINTA:

O desemprego ronda 15 mil pessoas em nosso estado que trabalham nos frigoríficos da JBS que estão paralisados enquanto persistirem os bloqueios judiciais. Sem capital de giro os frigoríficos pararam de comprar e abater. Os funcionários podem acabar no ‘olho da rua’. Desemprego e pecuária em crise são as novas preocupações para o governo ‘tucano’ de Azambuja.

SEXTA:

Estão tentando uma saída honrosa para o impasse criado pela CPI DA JBS. O bloqueio judicial não deverá sobreviver às paralisações e manifestações. Estuda-se substituir os depósitos judiciais bloqueados pela garantia fiduciária de imóveis. Medida sensata. Como diz o velho Londres Machado: “CPIs se sabe como começam e nunca como terminam”.

SÉTIMA:

Os três senadores do nosso Estado votaram unidos pelo retorno de Aécio Neves ao Senado da República. Nas redes sociais está correndo uma ‘Lista Negra’ contra eles, mas manter a unidade da casa e o ‘espírito de corpo’ é uma regra no parlamento do Brasil e do mundo. Aliás, imunidade parlamentar não é uma invenção brasileira. Ela nasceu na França em 1789 e o mundo copiou, inclusive nós.

OITAVA:

O deputado estadual Amarildo Cruz, do PT, solicitou mais policiamento para a cidade do Chapadão do Sul. A segurança pública por lá, como nas demais cidades do estado, continua precária.

NONA:

A crise no atual governo não é apenas financeira, mas política e institucional. Comenta-se à boca pequena que o estopim da crise entre Agentes Penitenciários e o Governo do Estado seria o Sr. Edio Castro, que fez promessas vazias e não cumpridas. Pelos corredores da Governadoria, Edio está sendo chamado abertamente de “O mercador de armas”.

DÉCIMA:

Perguntaram à Sigmund Freud – Pai da Psicanálise – se qualquer mulher poderia fazer de um homem um milionário. O inteligente judeu respondeu: “Se ele for um bilionário, sim!”.

