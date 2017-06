Assaltante é morto em roubo a posto de combustível em Campo Grande

Durante um assalto a um posto de gasolina na Avenida Spipe Calarge, Vila Morumbi em Campo Grande, na noite de ontem (7), Vila Morumbi em Campo Grande um assaltante ainda não identificado foi morto durante o assalto.

De acordo com testemunhas, quatro homens chegaram em um VW Voyage prata e dois desceram para o assalto. Uma funcionária de 24 anos chegou a perguntar para os autores se eles iriam abastecer. “Falei para eles irem para perto da bomba, um deles ainda disse que era para abastecer gasolina aditivada”. Porém os assaltantes que chegaram pela Spipe Calarge, passaram pela bomba de combustível, e estacionaram do lado da Rua Dom Duarte da Costa.

De acordo com a funcionária, um dos autores entrou na conveniência e o outro assaltou clientes que abasteciam. Um sargento do Choque da Policia Militar que estava no momento à paisana atirou em um dos ladrões. O outro assaltante entrou no carro e se evadiu do local, conseguindo fugir. A fuga se deu na direção do norte-sul pela Rua Duarte da Costa.

As testemunhas ainda relataram que o autor que morreu no local ainda tentou entrar no carro. Atingido, e, após não conseguir entrar no veículo durante a fuga, ele ainda correu, porém caiu já sem vida na rua.

No momento do assalto uma mulher que saia de casa teve o carro alvejado por dois disparos. A proprietária do posto informou que o autor que morreu no local estava com aproximadamente R$ 350 e um celular.

A Polícia Civil agora irá investigar o caso e analisar as imagens de câmeras de segurança.

