Assaltante tranca dona de loja em banheiro e rouba iPhones e joias

A dona de uma loja de roupas, na cidade de Dourados/MS teve a loja invadida por um ladrão armado com uma faca, na segunda-feira (17). Ele levou joias e iPhones.

A proprietária estava no estabelecimento comercial juntamente com sua funcionária quando o bandido invadiu a loja anunciando o assalto e exigindo que passassem todos os pertences pessoais.

O bandido trancou as duas mulheres no banheiro e levou três iPhones, sendo um 5s, 6s e 5c, além de joias e R$ 1.300 do caixa da loja.

NA sequência o bandido fugiu, mas de acordo com a dona do estabelecimento existem câmeras de segurança no local que podem ajudar na identificação.

A proprietária informou que o autor era moreno, barba falhada, de bigodes, tinha aproximadamente 1,65 de altura e magro. O caso foi registrado como roubo.

