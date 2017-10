Assassino da musicista Mayara responderá por feminicídio

O acusado de assassinar a musicista Mayara Amaral, o réu Luiz Alberto Bastos, 29 anos irá responder não mais por latrocínio e sim por feminicídio. Decisão esta do juiz Wilson Leite Corrêa da 4º Vara Criminal da Capital, que encaminhou o processo as varas do Tribunal do Júri.

A defesa de Luiz o advogado Conrado Passos chegou a declarar que o caso teria uma reviravolta. O pedido de mudança foi feito pelo advogado de defesa do réu.

O Ministério Público pediu a rejeição do pedido, contudo o juiz decidiu que o pedido é procedente.

