Assassinos de ex-vereador Alceu Bueno são condenados, mas pena é mantida em sigilo

Katia de Almeida Rocha, Elpídio Cesar Macena do Amaral e Josian Edson Cuando Macena, acusados do roubo seguido da morte do ex-vereador Alceu Bueno e ocultação do corpo foram condenados pelos crimes pela 6ª Vara Criminal de Campo Grande.

A sentença não foi divulgada, pois o processo está sob sigilo externo. O resultado do julgamento foi publicado hoje (10) no Diário da Justiça de Mato Grosso do Sul.

Todos os envolvidos foram condenados por roubo seguido de morte latrocínio (pena de 15 a 30 anos) e ocultação de cadáver (com pena de um a três anos mais multa).

O Jornal Midiamax informou que tentou contato com a defesa da família do ex-vereador, que afirmou estar em reunião e se posicionar no fim da tarde.

Os advogados dos réus também foram procurados.

