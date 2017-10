Assemae e Funasa realizam evento de cooperação técnica

Entre os dias 30 de outubro e primeiro de novembro, a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) Regional Santa Catarina realizará em parceria com a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), o VI Encontro Estadual de Cooperação Técnica FUNASA/Assemae–SC. O evento que acontecerá no Auditório FIESC, em Florianópolis (Rod. Admar Gonzaga, 2765 – Itacorubi), abordará o tema “Universalização Responsável e com Qualidade” e oferecerá uma programação com palestras e painéis ministrados por profissionais do saneamento reconhecidos no mercado.

De acordo com o presidente da Assemae Regional Santa Catarina, Ademir Izidoro, serão três dias para debater o futuro do saneamento básico, trocar experiência e conhecer novas tecnologias para o setor.

As inscrições para o encontro já estão abertas e podem ser feitas pelo site, até o dia 20 de outubro.

