Assembleia Legislativa celebrará centenário de Wilson Barbosa Martins

Nesta quarta-feira (21/6), o advogado Wilson Barbosa Martins (PMDB) completa 100 anos de idade. Com profunda experiência política, como ex-prefeito de Campo Grande, duas vezes governador do Estado, deputado federal e senador da República, Dr. Wilson, como é chamado, será homenageado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na próxima segunda-feira, às 19h30. A sessão solene é de proposição do deputado Eduardo Rocha (PMDB).

Sua vida política começou na faculdade de Direito no Largo São Francisco, em São Paulo, na década de 30. Na época, se posicionou contra o Estado Novo. Ao fim da ditadura, já em Campo Grande, ajudou a fundar a UDN. Por este partido, disputou pela primeira vez o cargo de prefeito de Campo Grande, mas perdeu para Ari Coelho.

Ocupou o cargo de secretário-geral na gestão do prefeito Fernando Corrêa da Costa e, em 1958, foi eleito prefeito de Campo Grande. A gestão foi marcada pela reforma administrativa, organização do cadastro imobiliário e da cobrança dos tributos e na implantação da previdência social.

O êxito administrativo o habilitou para disputar o cargo de deputado federal e foi eleito. Em Brasília, participou da crise causada pela renúncia do cargo de presidente da República por Jânio Quadros e também acompanhou o debate sobre as reformas propostas por João Goulart.

Após o golpe militar, Dr. Wilson foi cassado pelos militares e resolveu se dedicar à advocacia. Ao final dos anos 70, retomou a vida política, com a criação de Mato Grosso do Sul. Ele foi o primeiro governador eleito pelo voto direto no Estado.

Em 1986, ele se lançou candidato ao Senado da República. Neste período, ajudou na elaboração da Constituinte, ao lado de Ulisses Guimarães e Mário Covas. De 1995 a 1998, assumiu o segundo mandato como governador de Mato Grosso do Sul.