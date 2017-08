Assessor de Geraldo Resende (PSDB) se acidenta em entrega de novos ônibus

O assessor do deputado Geraldo Rezende (PSDB) se acidentou na manhã de hoje (7) após cair e ter possivelmente fraturado a tíbia. De acordo com informações o assessor estaria operando um drone com a obtenção de captar imagens áreas do evento de entrega de ônibus escolares quando se desequilibrou e se acidentou.

A suspeita é que o assessor tenha fraturado a tíbia, os bombeiros o encaminharam para a UPA do Leblon, pois a Santa Casa teria negado pedido de encaminhamento.

O deputado Geraldo Resende (PSDB) socorreu o assessor e solicitou ajuda ao prefeito de Amambaí/MS Edinaldo Bandeira que também é médico. O deputado confirmou que seu assessor ‘estava fazendo imagens para o evento, é meu assessor de múltiplas atividades’.

EVENTO

Hoje (7) 15 municípios sul-mato-grossenses são beneficiados com entregas de ônibus novos escolares. Estes com capacidade de 59 crianças e já estão adaptados com plataforma elevatória para atender alunos de necessidades especiais.

