Associação dos Oficiais da PM apoia a luta dos policiais civis

Diante do atual cenário reivindicatório de negociação salarial, o coronel PM Alírio Villasanti Romero, Presidente da AOFMS (Associação dos Oficiais Militares Estaduais de MS), expressa seu total apoio à luta firmada pelos policiais civis, que se dispuseram a montar acampamento em frente à Governadoria.

O coronel Alírio Villasanti entende que a reivindicação é justa e visa exclusivamente à valorização de profissionais que labutam dia e noite para servir a sociedade Sul-Mato-Grossense, colocando em risco a própria vida. Destaca que esses profissionais aguardam apenas um posicionamento do Poder Executivo no que diz respeito ao cumprimento de promessas pactuadas no decorrer da campanha eleitoral.

A admiração do oficial da Polícia Militar por essa classe advém primeiramente do fato de ser filho de um policial civil, o qual desempenho suas atividades na Região Sudeste do Estado (Porto Murtinho, Bela Vista, Bonito, Jardim e Guia Lopes da Laguna), após a transferência para a reserva do Exército Brasileiro.

“No decorrer da minha vida profissional, tive o privilégio de servir em duas unidades que mantinham integração entre as nossas Polícias Militar e Civil: o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e o Garras (Grupo Armado de Resgate e Repressão a Assaltos e Sequestros), fato que aumentou ainda mais minha estima por essa valorosa instituição”, explica o coronel.

O oficial fez questão de destacar que os servidores públicos estaduais estão unidos em busca do mesmo objetivo: valorização profissional. “Necessitamos sempre manter a nossa UNIÃO e COMBATIVIDADE”, finalizou o coronel PM Alírio Villasanti Romero.

Jornal Boca do Povo/Edição nº 866 pág. 26

