Assomasul destaca importância de encontro da Undime em Campo Grande

O diretor-executivo da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), José Domingues Ramos, popularmente conhecido por Zé Cabelo, destacou a importância do encontro “VI Formação aos Dirigentes Municipais de Educação em MS” que está sendo promovido pela Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação) no plenário da entidade municipalista, em Campo Grande.

Com o tema “Um novo olhar para uma Gestão Inovadora”, o evento foi aberto na manhã desta quinta-feira (14) e terá prosseguimento na sexta-feira (15).

De acordo com a direção da Undime, o objetivo é proporcionar ao dirigente municipal de educação e sua equipe técnica formação e orientação para gerir as políticas públicas de forma efetiva e qualitativa.

Representando o presidente da Assomasul, Pedro Caravina, Zé Cabelo disse que é bastante salutar a participação dos secretários municipais e técnicos da educação durante os dois dias de debate no qual serão discutidos temas importantes envolvendo orientação do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) sobre prestação de contas, convênios do transporte escolar, entre outros.

“Em nome do presidente Pedro Caravina, a Assomasul está à disposição para auxiliar a Undime, os secretários municipais de educação no que for preciso. Espero que vocês tenham um dia proveitoso de debate”, disse, ao abrir o evento.

PROGRAMAÇÃO

De acordo com a programação, serão debatidos nesses dois dias temas como recursos oriundos da educação, com palestra proferida por Eduardo dos Santos Dionizio (TCE-MS); Transporte Escolar, com o técnico Alessandro José Perassoli (SOFIC/SED) e Novidades da Plataforma-engajamento e melhorias, com Thaísa Cavalcanti Pereira.

Os educadores também vão discutir gestão do Ideb e o uso de dados na educação (João Rocha Costa de Souza), BNCC e Currículos (Professor Hélio Daher), PNAIC 2017 – Comitê Gestor – SED/Undime-MS (Nelma do A. Rezende e Alessandra F. Beker Daher, coordenadoras de formação-PNAIC 2017/SED); Gestão Pública (Prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa); Plano de Cargos e Carreiras (Celina Dantas), Plano Municipal de Educação (Maria José Marques); e Professor Educador: Qual a sua missão na educação infantil? (Dalmir Santa”Anna).

CRÉDITO: Willams Araújo

