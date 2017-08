Ataque terrorista deixa mortos e feridos em Barcelona

Um atentado terrorista em Barcelona deixou inúmeras pessoas feridas. Uma van atropelou várias pessoas em La Rambla, via que fica em uma das regiões mais turísticas de Barcelona, na Espanha, hoje (17).

As autoridades de Barcelona dizem que 13 pessoas morreram e 80 ficaram feridas, algumas em estado grave. O caso é tratado como um ataque terrorista. Dois suspeitos foram presos. De acordo com a imprensa local, outro suspeito morreu em uma troca de tiros. A agência do Estado Islâmico afirmou que o grupo reivindicou a autoria do ataque.

O jornal “El País”, informou que o motorista da van fugiu caminhando e o veículo usado no ataque foi alugado por um homem chamado Driss Oukabir, em Santa Perpetua de la Mogada, município perto de Barcelona.

A polícia confirmou que um suspeito foi detido. Em pronunciamento, o presidente do governo da Catalunha, Carles Puigdemont, disse que há um segundo preso.

De acordo com o jornal “La Vanguardia”, outro suspeito morreu em uma troca de tiros com a polícia em Sant Just Desvern, município próximo a Barcelona.

O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, segundo informa o SITE Intel Group, que monitora as ações de jihadistas na internet.

