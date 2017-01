ATENÇÃO QUANTO AO CHIKUNGUNYA

Casos de Dengue e Zika no Brasil devem se manter estáveis este ano em comparação ao ano passado, enquanto as infecções por chikungunya podem aumentar. Cenário previsto por especialistas do Ministério da Saúde para 2017.

Em 2016 as estatísticas mostraram os registros de 1,4 milhão de casos de dengue contra 1,6 milhão no ano anterior além de 211 mil casos prováveis de infecção por Zika. Em relação à febre chikungunya, os registros apontam para 263 mil casos em 2016 contra 36 mil no ano anterior um aumento de cerca de 620%.

Ricardo Barros (ministro da Saúde) explica que “O mosquito pica alguém, recebe o vírus e passa para outra pessoa. Como cresceu o número de pessoas que têm o vírus, entendemos que haverá uma ampliação dos casos”.

