Atendimento na Santa Casa começa a se normalizar

Os atendimentos que haviam sido interrompidos no último dia (2) por motivo de superlotação está sendo normalizado hoje (4). A assessoria de comunicação da Santa Casa informou.

Os portões da Santa Casa haviam sido fechados afim de evitar novos atendimentos. Pois o objetivo de acordo com o hospital era dar prioridade aos pacientes internados.

Mesmo com portões fechados e o pedido feito a Sesau que regulasse os atendimentos para outros hospitais, a assessoria da Santa Casa informou que 20 pacientes em estado grave deram entrada para atendimento na unidade hospitalar.

Ainda de acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa, alguns pacientes apresentaram evolução no quadro de saúde, o que permitiu redução em determinados setores, no entanto, a situação ainda é crítica.

Pois o CTI que conta com 93 leitos continua lotado e pacientes aguardam por vaga.

Contudo na ala vermelha onde os pacientes graves são encaminhados a situação é de capacidade lotada. Pois são 6 leitos, no entanto, ao menos 10 pacientes estão no setor. Já no pós-operatório 5 pacientes ainda esperam por vaga.

