Atendimentos do projeto Unidos pela Fé movimenta Bairro Estrela do Sul

O ônibus do projeto social Unidos pela Fé continua percorrendo os bairros da Capital. Desta vez, os moradores do Bairro Estrela do Sul foram contemplados com o projeto que é mantido pelo deputado Lidio Lopes (PEN). Na oportunidade, além dos atendimentos médico, odontológico e jurídico, os moradores também contaram com o auxílio de outras equipes como a do Hemosul e Polícia Rodoviária Federal.

Nos atendimentos foram disponibilizados ainda aferição de pressão arterial, teste de glicemia, corte de cabelo, pintura facial para crianças, e outros. “Esta ação é de muita importância para a nossa comunidade, uma vez que o morador não tem como receber esses atendimentos no seu dia a dia. A parceria com o deputado Lidio Lopes começou este ano e está sendo excelente, junto com nossos outros parceiros”, disse o presidente de bairro, Dercides Nunes.

O aposentado de 85 anos, Claudio Martinez conta que após ser atendido no consultório odontológico consegui recuperar um dente que. “Havia quebrado meu dente, fui ao posto de saúde, e quando cheguei lá eles tentaram arrumar, mas, não deu certo. E aqui consegui. Graças a Deus foi rápido, pois estava incomodando muito”, relatou o aposentado.

As atividades se concentraram em frente à Escola Estadual Arthur de Vasconcelos Dias, localizada na Rua Dr. Jivago. “Quando iniciamos com este projeto em Campo Grande tínhamos uma ambulância que levava os pacientes da Santa Casa para suas casas, ou seja, fazíamos o papel inverso, pois o paciente recebia alta do hospital e era acolhido pela ambulância para retornar a sua residência. Hoje temos esse ônibus que considero três em um, que leva os atendimentos não só para os moradores de Campo Grande como para os do interior do estado também”, disse o deputado Lidio Lopes. Além da Capital, os moradores dos municípios de Juti, Terenos, Nova Alvorada, Antonio João, Eldorado, Nioaque receberam os atendimentos. O Projeto “Unido pela Fé” está preparando várias ações na Capital e nos municípios do interior do estado.

