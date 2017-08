Atentado a Tiros contra ocupantes de uma caminhonete em Pedro Juan Caballero

Um homem que se deslocava a bordo de uma caminhonete negra Dodge Ram 2500 foi baleado em Pedro Juan Cabalero.

O guarda do suposto branco reagiu. Durante a briga, as balas afetaram os ocupantes da caminhonete. O atentado aconteceu no bairro de San Juan, Pedro Juan Caballero. O alvo seria Marcelo Martins, que tinha um guarda de segurança, que reagiu contra o assassino que o feriu gravemente.

Marcelo Martins foi assistido até um hospital privado, de acordo com relatórios não oficiais.

Um pedreiro que estava na proximidade do fato também recebeu a informação que o tiro acertou a região do glútea e está sendo assistido no Hospital Regional.

O suposto homem atingido foi identificado como Nicolás Marecos Giménez também foi hospitalizado com uma previsão reservada.

