Atentado em boate paraguaia deixa quatro mortos e onze feridos

Um atentado ocorrido na madrugada de hoje (24) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã no Mato Grosso do Sul, deixou pelo menos quatro pessoas mortas e vários feridos.

De acordo com as informações preliminares, homens armados com fuzis e pistolas chegaram a bordo de uma caminhonete de cor prata e estavam com capuz na cabeça, entraram na pub “Affter Office” e passaram a atirar contra as pessoas que estavam no local. A casa noturna estava sendo inaugurada e estava lotada.

As vítimas mortas durante o atentado ao Pub na cidade de Pedro Juan Caballero foram identificadas como Felipe Alves, conhecido pelo apelido de ‘Filhote’; Sabrina Martins dos Santos, de 24 anos e Gabriela Oliveira, de 18 anos. As primeiras informações são de que todos são brasileiros.

Feridos

Os feridos foram identificados como Valter Ulisses Martins da Silva, 21 anos; Leandro Maciel Bitencourt também de 21 anos, ambos brasileiros e Denis Kawasoko de nacionalidade paraguaia; Pedro Lucas de Moraes, Carlos Coronel Freitas de 21 anos, Victor Inocêncio Benitez Rivas de 28 anos, Sérgio Javier Orlando de 21 anos, Jéssica Paola Romero e Enrique Yunes Ledesma de 21 anos.

No Hospital Regional de Pedro Juan Caballero entraram as vítimas Carolina Fernandes de 19 anos e Amado Bazan de 17 anos de idade.

