Atentado em boate será investigado em MS se houver novas mortes, afirma delegado

O inquérito para apurar o atentado que matou quatro brasileiros, dois homens e duas mulheres, em uma boate no centro de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz divisa com Ponta Porã, só será instaurado na cidade caso alguma vítima tenha falecido no lado brasileiro.

O delegado Lucas Caires, titular da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, informou que estão aguardando documentação do hospital para analisar se algum óbito teria sido registrado na cidade. “O acidente foi no Paraguai, mas algumas vítimas foram atendidas no Brasil, estamos esperando saber se alguma morte foi registrada aqui para instaurar inquérito. Mas por enquanto não temos nenhuma informação”.

O caso

Conforme noticiado pelo site Porã News, por volta das 3h45 da madrugada de hoje (24), onze pessoas teriam sido atingidas por tiros durante um atentado em na boate ‘Affter Offic’, situada na Avenida Dr. Francia, em Pedro Juan Caballero. Pistoleiros teriam se aproximado em um Chevrolet Prisma e efetuaram vários disparos de fuzil e pistola 9mm.

Quatro das vítimas são brasileiras, dois homens e duas mulheres. Sabrina Martins dos Santos, de 24 anos e Gabrielly Oliveira Antonella, de 19, não resistiram aos ferimentos. Dois homens também morreram durante o atentado. A polícia paraguaia aguarda informação para identificar os dois mortos, que seriam integrantes do PCC.

As vítimas feridas durante o ataque foram levadas para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, para a Clínica Viva Vida e para a Clínica San Lucas. Elas foram identificadas como os paraguaios Cinthia Carolina Fernández, de 19 anos, Denis Kawasoko, Jorge Enrrique Yunis Ledezma, de 21, Sergio Javier Orlando Galeano, de 21, Víctor Inocencio Benítez, 28, Carlos Augusto Coronel Fleitas, de 21, Pedro Lucas de Moraes, Jessica Paola Romero e um adolescente de 17 anos.

De acordo com o site Porã News, os brasileiros Valter Ulisses Martíns Silva e Leandro Maciel Bittercourt, ambos de 21 anos, também foram feridos pelos tiros e permanecem internados. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Comentários